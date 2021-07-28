Об этом в фейсбуке сообщил Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы. Он подчеркнул, что безнаказанность порождает дерзость.
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Фигурант фактически признался в преступлении
Чиновник вспомнил трагический случай в ноябре 2018 года. Тогда, по его словам, именно дерзость контрабандистов привела к гибели офицера-пограничника. Подозреваемый до сих пор не понес ответственности, ведь слушание по делу еще продолжается.
Дейнеко обратил внимание, что на одном из судебных заседаний рассмотрели телефонные разговоры контрабандиста с сообщниками. "На них он фактически признается в содеянном, ведь говорил, что переехал пограничника на автомобиле", – отметил председатель ГПСУ.
Что известно о трагедии в "Деловом"
Главный пограничник Украины пояснил, что дерзкому убийству начальника отдела пограничной службы "Деловое" предшествовало задержание нарушителя в гидрокостюме.
При себе он имел деньги. Видимо, полученные за осуществление контрабандной сделки. Именно его приехал отвоевывать подозреваемый в убийстве Вадима,
– пояснил председатель ГНСУ.
Фигуранта дела снова поймали на контрабанде
28 июля 2021 года этого мужчину снова задержали, когда он пытался перевезти контрабанду в Румынию – сигареты. У него нашли тепловизор и радиостанцию, что свидетельствует о том, что ночью он мог отслеживать пограничников и поддерживать связь с сообщниками.
Поэтому, подчеркнул Дейнеко, очень нужно вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров. ГНСУ поддерживает соответствующие инициативы. Ведь административные наказания не пугают нарушителей.