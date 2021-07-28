Про це у фейсбуці повідомив Сергій Дейнеко, голова Держприкордонслужби. Він наголосив, що безкарність породжує зухвалість.

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Підозрюваний фактично зізнався у злочині

Посадовець пригадав трагічний випадок у листопаді 2018 року. Тоді, за його словами, саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника. Підозрюваний досі не поніс відповідальності, адже слухання по справі ще триває.

Довідка. У листопаді 2018 року прикордонники затримали порушника з чималою сумою грошей. "Витягувати" його прибув підозрюваний Іван Магей. На своєму Audi він скоїв смертельний наїзд на прикордонника Вадима Березовського.

Дейнеко звернув увагу, що на одному з судових засідань розглянули телефонні розмови контрабандиста зі спільниками. "На них він фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автомобілем", – зазначив голова ДПСУ.

Що відомо про трагедію у "Діловому"

Головний прикордонник України пояснив, що зухвалому вбивству начальника відділу прикордонної служби "Ділове" передувало затримання порушника у гідрокостюмі.

При собі він мав гроші. Мабуть, отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Вадима,

– пояснив голова ДПСУ.

Фігуранта справи знову зловили на контрабанді

28 липня 2021 року цього чоловіка знову затримали, коли він намагався перевезти контрабанду в Румунію – сигарети. У нього знайшли тепловізор та радіостанцію, що свідчить намагався про те, що вночі він міг відстежувати прикордонників й підтримувати зв'язок зі спільниками.

Тому, наголосив Дейнеко, дуже потрібно повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. ДПСУ підтримує відповідні ініціативи. Адже адміністративні покарання не лякають порушників.