Фіксувати військові злочини Росії у 2014 було майже нікому: причина

7 квітня 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, посиливши відповідальність за військові злочини в Україні. З того часу умисне вчинення дій, що виходять за межі і повноважень, каратиметься обмеженням або позбавленням волі від 2 до 5 років.

Застосування нестатутних заходів, насильства щодо підлеглого або перевищення дисциплінарної влади – позбавленням волі від 3 до 7 років.



Президент підпише закон майже через три тижні. І це буде не перша і не остання зміна до чинного законодавства, яким регулюють вчинення правопорушень військовослужбовцями. В Україні, на відміну від більшості країн світу, військове право відсутнє як самостійна галузь законодавства. Норми про військові злочини включені в текст Кримінального кодексу як окремий розділ. А ще в Україні дуже погано працює система військової юстиції.

Читайте также: Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться

На момент прийняття Акту проголошення незалежності України ця система базувалась на положенні 1958 р. Відповідно до якого діяли відокремлені від судової системи України військові трибунали повністю підпорядковані Верховному Суду СРСР. У 1993 році їх перейменували у військові суди. Наступного року у складі Верховного суду була створена військова колегія.

Таким чином, було демонтовано радянську систему трибуналів і було створено окрему ланку у складі судової системи. Цей процес остаточно завершився на початку 2000-х, коли їх прирівняли до місцевих судів.

В принципі усе ішло повільно, але непогано. Але військові суди мали затятого ворога в особі тричі Міністра юстиції України Олександра Лавриновича. І якщо під час його першої каденції спроба ліквідації військових судів розбилась об опір і професіоналізм суддів, то під час третьої вона вдалася.



Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович



А у 2010 році до влади прийшов Віктор Янукович. І майже одразу розпочалась так звана судова реформа "Портнова-Януковича", в рамках якої уже в липні парламент ухвалив закон "Про судоустрій та статус суддів". У рамках закону було ліквідовано систему військових судів, а справи, які вони розглядали, мали перейти до судів загальної юрисдикції першої інстанції. Така сама ситуація спіткала і військову апеляцію.

На основі цього Закону 14 вересня 2010 року було видано Указ Президента України "Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів". А у 2012 році за непотрібністю було ліквідовано і військову прокуратуру.

Потрібність ця, правда, стала відчутно всього за два роки, коли почалась російсько-українська війна, коли фіксувати правопорушення в нашій армії та військові злочини росіян було майже нікому. Частину цих функцій виконувала військова служба правопорядку. Але для роботи в умовах війни, появи нових підрозділів і постійної зміни обставин у неї не було достатньої кількості працівників і повноважень. А також не вистачало головного двох інших складових – ефективної військової прокуратури та суду.



Як я уже казав – військова прокуратура на початку війни могла б належним чином збирати докази російської агресії, але на той момент вона ще не працювала належним чином.

Читайте также: Чому Ігор Коломойський більше не олігарх номер один

Для довідки. Водночас, в Слідчому комітеті РФ було створено спеціалізоване управління з розслідування злочинів міжнародного характеру проти мирних громадян, скоєних на території України. На їхньому сайті говориться, що управління буде діяти до тих пір, поки всі українські військові та особи, які вчиняють злочини проти мирних громадян, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Зараз в Росії відкрито понад 100 справ проти наших військових та вищого керівництва.



Військову прокуратуру буде відновлено у серпні 2014-го. Очолив її генерал-лейтенант юстиції який у 2011 — 2014 роках працював в адміністрації екс-президента Віктора Януковича, а до цього – в управлінні по боротьбі з корупцією Служби безпеки України. Я сподіваюсь, що обидва ці місця не потребують коментарів.

Анатолій Матіос запам’ятається тим, що не зможе пояснити 34 мільйони гривень дивідендів у своїй декларації. Закликом позбавити НАБУ виключного права на розслідування справ топ-корупціонерів.



Військовий прокурор України Анатолій Матіос

Для довідки скажу, що, за даними ООН, протягом війни загинуло 10303 людини: це наші військові разом з цивільними і бойовиками. Іще він запам’ятався перевірками свого кабінету на радіацію, а також заявою про те що він не біла ворона, а сова.

Проблемою військової прокуратури стали дві речі: неадекватне керівництво, та те, що вона, власне, військова. Вузька спеціалізація злочинів, які вона мала б розслідувати стала перепоною для її працівників, більшість з яких не дуже розумілися на особливостях законодавства в військовій сфері"



Але ця проблема уже не така значна, адже з кінця минулого року військову прокуратуру позбавлено можливості вести досудове слідство щодо військових. Цю функцію передано новому органу – Державному бюро розслідувань, якого просто немає. Керувати Державним бюро буде людина не менш далека від військової справи ніж пан Матіос, що викликає занепокоєння і підозру, що у кінці цього року бюро буде створено, а наступні кілька його детективи будуть скоріше набувати досвіду. Хочеться вірити що буде інакше. Але час усе покаже.

Читайте также: Хронологія брехні Путіна: як "самооборона Криму" чекала на "потяг дружби", який їде їх убивати

Так само він покаже і те, чи зможе Бюро розслідувати злочини скоєні цього року, коли прокуратура уже не могла вести слідство, а бюро ще не працювало.



З несмішного: пан Матіос і досі намагається впливати на відновлення останньої ланки військової юстиції – військових судів. Вплив його людей, політичні суперечності та банальний непрофесіоналізм більшої частини депутатів комітету з нацбезпеки призвели до того, що війна іде уже 4 роки, а військових судів досі нема.

Результатом цього стають справи, на кшталт суду над Сергієм Колмогоровим, якого цивільний суд намагався засудити за виконання службового обов’язку на 13 років.



Суд над прикордонником Сергієм Колмогоровим



За Сергія заступилася велика частина суспільства та багато депутатів, які входять у комітет з нацбезпеки. Вони пафосно і на камеру вітали його зі звільненням, хоча цілком у їхніх силах було зробити ту ситуацію неможливою законодавчо. Це було б не так красиво і медійно. Це просто показало б, що вони уміють професійно виконувати свою роботу.

Але Колмогорова випустили, а військових судів досі нема, попри четвертий рік війни та тогорічну обіцянку президента їх створити. Судів нема, а от кримінальні справи на військових є.

На даний момент їх розглядають звичайні суди, суди того регіону в якому було скоєно злочин – тобто у більшості випадків – суди у зоні проведення АТО.



Угадаєте з трьох разів яких політичних поглядів дотримується значна частина їхніх суддів? Нормальна система військової юстиції з професійними розслідуваннями та виїзними засіданнями судів у військових частинах могли б значно зміцнити армію, навівши у ній лад і закон. Не треба бути юристом, щоб розуміти, що не усі військові герої і порядні люди. Їм так само, як і нам з вами, потрібен чесний і неупереджений суд та закон.

Читайте также: Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі Януковича

Але військова служба правопорядку так і не стала військовою поліцією, прокуратура пана Матіоса працювала погано, а зараз просто не може вести слідство, Державне бюро розслідувань тільки створюється і ще велике питання чи буде воно ефективним у справах військових. А військові суди так і лежать четвертий рік у вигляді законопроектів у Верховній Раді, допоки представники різних фракцій шукають компромісу та ходять на політичні ток-шоу.



Військова юстиція стала заручником непрофесіоналізму й інтриг наших депутатів. І що буде з нею далі покаже лише час. Час якого лишилось не так багато до наступних виборів, на яких ми зможемо їм це усе пригадати.