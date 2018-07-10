Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
Говорять, що один африканський диктатор якось щиро не розумів причини демаршу сусідньої держави з того приводу, що він з'їв їх посла.
Сказав – не бачу проблем для протестів, просто з'їжте мого посла.
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Звичайно, я не пропоную Павелку заявити "Слава Хорватії!", а потім звільнити його за це.
Але емоції навколо футбольної політики занадто попсові і, схоже, повністю замінили для багатьох справжню політику.
І флешмоб хорватів, і їх звільнення – все відбувається без нас. Ми ж лише ротом бульби пускаємо.
У слині Росію не втопиш.
Источник: Богдан Яременко
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