Инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане. Там шестерым детям в возрасте от 5 до 11 лет ввели вдвое большую дозу вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

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Как это случилось

Агентство здравоохранения сообщило, что передозировку дети получили по ошибке.

Шестеро детей получили по ошибке дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие меры,

– говорится в сообщении.

В агентстве здравоохранения сообщили, что возможные последствия после передозировки могут проявляться лихорадкой и болями в теле.

Как дети отреагировали на большую дозу препарата

Между тем симптомы есть только у 1 ребенка – усталость и боль. У остальных пяти они полностью отсутствуют.

Обратите внимание! В Украине тоже можно вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Вакцинация проводится препаратом Comirnaty.

Как вакцинировать ребенка в Украине

Чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.

Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.

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