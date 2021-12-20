Інцидент трапився у центрі вакцинації в Ле-Мані. Там шістьом дітям у віці від 5 до 11 років ввели вдвічі більшу дозу вакцини Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

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Як це трапилось

Агентство охорони здоров'я повідомило, що передозування діти отримали помилково.

Шестеро дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Відзначивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікар Центру вакцинації негайно зв'язався з відповідними сім'ями, щоб проінформувати їх та призначити з ними необхідні подальші заходи,

– йдеться в повідомленні.

В агентстві охорони здоров'я повідомили, що можливі наслідки після передозування можуть проявлятися лихоманкою та болями у тілі.

Як діти відреагували на велику дозу препарату

Тим часом симптоми є лише в 1 дитини – втома та біль. В інших п'ятьох вони повністю відсутні.

Зверніть увагу! В Україні також можна вакцинувати проти коронавірусу дітей у віці від 12 років. Вакцинація проводиться препаратом Comirnaty.

Як вакцинувати дитину в Україні

Аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.

Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.

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