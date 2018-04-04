23:25
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
7°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 7°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, сегодня
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Блоги Максим Ефимов
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Максим Ефимов

Футбольні уроки Маріуполя: Донбас – це Україна

456
Ультрас
Ультрас / Ультрас

Великий футбол у виконанні "Маріуполя" і "Динамо", зіграний в однойменному приазовському місті, став для України перемогою здорового глузду.

Гра поставила крапку в так званій "лозанській справі", відсіявши словесне лушпиння, і зберігла для суспільства зерна розуму.

Читайте також: Поліція особливого призначення – це всім відомі бєркута

Фінальний свисток судді дав ствердну відповідь на головну конфліктну лінію – чи є Маріуполь і Донецька область частиною єдиного соціально-економічного поля країни. Сьогодні це вже не викликає сумнівів. А нещодавно про єдність складно було говорити однозначно. Адже право мільйонів громадян бути причетними до українського футболу офіційно поставили під сумнів.

У всьому світі великий футбол – найважливіший політичний, інвестиційний і соціальний маркер. Коли він розвивається – суспільство на підйомі, демонструючи сили і ресурси для розвитку. І навпаки, із його згасанням країна втрачає інвестиції і енергію росту.

Для Донеччини повноцінний футбольний чемпіонат – індикатор миру і економічного відродження. Саме тому тут так болісно сприйняли спроби "зачистити" Маріуполь від футбольної України. Це почуття об'єднало як уболівальників, так і тих, хто ніколи не був на міському стадіоні.

Ідея футбольного ембарго стала для потенційних інвесторів регіону чорною міткою. Адже неможливо переконати інвестора вкладати гроші в територію із офіційним шлейфом зони ризику. В результаті нерозумних дій область недорахувалася значних інвестицій, які спливли в більш благополучні порти, меткомбінати і логістичні центри.

Читайте також: Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних

Офіційне повернення великого футболу в Маріуполь виводить місто із зони політичної і економічної турбулентності. Держава показала прагнення до єдності та готовність чути своїх громадян.

При цьому я не став би перебільшувати масштаби заворушень між ультрас та правоохоронцями. Безумовно, місто не прикрашає витівка декількох десятків хуліганів. Уболівальникам варто поводитися стриманіше, аби не ставити під сумнів стабільну, контрольовану ситуацію у Маріуполі.

Тим більше, що в 2014-му саме ультрас першими влилися у ряди добровольців. Їх було чимало і серед бійців "Азова", які визволили місто від терористів.

Поза всякими сумнівами, Маріуполь залишається українським символом Півдня Донбасу. Це підтвердили футболісти обох команд і городяни на трибунах. Матч виявився принциповим і гідним. Трибуни скандували: "Слава Україні"! Люди, як завжди, виявилися розумнішими політиків, які спробували нав'язати їм безглуздий і недоречний "договірняк".

Читайте також: Лещенко дав відповідь Холодницькому: "Моя квартира стала універсальною відмазкою в Україні"

Автор: Максим Ефимов
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Ультрас Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як новий голова НАЗК пов'язаний з другим терміном Порошенка
сегодня, 23:00 Як новий голова НАЗК пов'язаний з другим терміном Порошенка
Олександра Дрік 31
Главные новости 4 апреля: умер Солошенко, отчет Холодницкого в Раде, стрельба в офисе Youtube
сегодня, 22:30 Главные новости 4 апреля: умер Солошенко, отчет Холодницкого в Раде, стрельба в офисе Youtube
88
Футбольні уроки Маріуполя: Донбас – це Україна
сегодня, 22:00 Футбольні уроки Маріуполя: Донбас – це Україна
Максим Єфімов 456
Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
сегодня, 21:00 Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
Олена Булан 4778
Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
сегодня, 20:01 Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
Тетяна Бучок 229
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук