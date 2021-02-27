На Гаити 25 февраля произошел массовый побег из тюрьмы Круа-де-Буке, расположенной вблизи столицы Порт-о-Пренс. Между заключенными и правоохранителями началась стрельба – погибли по меньшей мере 25 человек.

В то же время более 400 заключенных оказались на свободе. Однако с начала побега их было значительно больше, пока полиция не арестовала 69 заключенных.

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Детали побега

Свидетели происшествия заявили, 25 февраля около полудня услышали звуки стрельбы. Впоследствии они увидели несколько сотен заключенных, которые бежали из тюрьмы.

Сотрудники магазина одежды, расположенного вблизи тюрьмы, сообщили, что их заставили передать вещи узникам.

Что известно о жертвах

В результате столкновения заключенных с правоохранителями погибли 25 человек. Среди них и гражданские люди, которые стали случайными очевидцами происшествия.

По информации властей Гаити, среди убитых были начальник тюрьмы и Арнель Джозеф. Последний известен тем, что был руководителем одной из главных криминальных сетей Гаити. Его арестовали еще в 2019 году.

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Что говорит власть

Президент Гаити Джовенел Мойзе осудил побег из тюрьмы и попросил людей сохранять спокойствие. Он добавил, что Национальной полиции уже поручили принять все меры, чтобы ситуация была под контролем.