На Гаїті 25 лютого сталася масова втеча з в'язниці Круа-де-Буке, що розташована поблизу столиці Порт-о-Пренс. Між в'язнями та правоохоронцями почалася стрілянина – загинули щонайменше 25 людей.

Водночас понад 400 в'язнів опинилися на волі. Однак з початку втечі їх було значно більше, допоки поліція не заарештувала 69 ув'язнених.

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Деталі втечі

Свідки події заявили, 25 лютого близько полудня почули звуки стрілянини. Згодом вони побачили кілька сотень в'язнів, які тікали з в'язниці.

Співробітники магазину одягу, що розташований поблизу в'язниці, повідомили, що їх змусили передати речі в'язням.

Що відомо про жертв

Внаслідок сутички в'язнів з правоохоронцями загинули 25 людей. Серед них і цивільні люди, які стали випадковими очевидцями події.

За інформацією влади Гаїті, серед вбитих був начальник в'язниці та Арнель Джозеф. Останній відомий тим, що був керівником однієї з головних кримінальних мереж Гаїті. Його заарештували ще у 2019 році.

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Що каже влада

Президент Гаїті Джовенел Мойзе засудив втечу з в'язниці та попросив людей зберігати спокій. Він додав, що Національній поліції вже доручили вжити всіх заходів, щоб ситуація була під контролем.