"Газпром" давит на газ?

По "Газпромовому" хотению, газовый транзит через Украину должен уже в следующем году быть, большей частью, приостановлен.

Эти намерения вдруг сильно не понравились немцам, которые до сих пор настойчиво поддерживали Россию в строительстве второй ветки газопровода "Северный поток". Точнее, они не понравились немецким потребителям, в то время как немецкое правительство продолжает делать все, чтобы это строительство было завершено.

На прошлой неделе было официально объявлено, что Россия готовится с января 2020 года "закрутить кран" на транзитной системе, которая идет через Украину. Так называемая "Трансбалканская линия" должна быть, по информации "Газпрома", закрыта.

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Обходные маневры

По этой линии Россия в настоящий момент перегоняет газ через Украину на юг – через Молдову, Румынию и Болгарию в Турцию. Со следующего года газ должен будет идти по "Турецкому потоку" – недостроенному еще газопроводу, который ранее планировалось использовать для подачи в Турцию дополнительных объемов газа. Теперь же он просто должен заменить собой имеющиеся линии.

Из Турции российский газ будет, по замыслу строителей, перегоняться назад в Европу: в Болгарию, Сербию и Венгрию. Таким образом, Украина полностью исключается из этого транзита, ценой серьезного удлинения пути и, как следствие – удорожания себестоимости газа. Но экономические соображения Россию не смущают: она уже перестала даже делать вид, что преследует своим проектом коммерческие цели. Главное – "отсечь" Украину, а снизятся от этого доходы (и будут ли они вообще) – абсолютно неважно.

Эти намерения оказались особенно значимыми для конфликта, который разворачивается вокруг другого российского газового проекта – а именно, для строительства газопровода "Северный поток-2". Последний должен, в качестве дополнения к первой ветви, соединить Россию с Германией по дну Балтийского моря. Это строительство предполагается завершить также в конце 2019 года, хотя в возможности осуществления этого намерения есть серьезные сомнения: Дания, как известно, официально запретила строить эту ветку в своих территориальных водах, а обойти их практически невозможно.

В идеальном для России случае, оба газопровода – "Южный поток" и "Северный поток" – делают Украину практически ненужной в качестве страны-транзитера. Из своих намерений Россия не делает никакого секрета: в ответ на уговоры немецкого правительства, пытающегося спасти проект "Северный поток-2", гарантировать Украине транзит газа через ее территорию, Путин еще в августе прошлого года ответил, что это возможно только в том случае , если это будет "экономически обоснованно". А что такое для него экономические обоснования – известно всем: к экономике они имеют лишь весьма опосредованное отношение.

Именно сомнения в "экономическом" характере всего проекта и заставили Германию по крайней мере задуматься о том, чтобы пересмотреть свое отношение к нему. Контракты на транзит и поддержку транзита между Россией и Украиной завершаются в конце текущего года. Заявления "Газпрома" указывают, насколько мала российская заинтересованность в новом, длительном транзитном контракте и насколько лживыми являются заверения Москвы. А именно о том, что этот транзит сохранится после возможного вступления в действие "Северного потока-2".

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Согласно сообщениям прессы, с начала марта "Газпром" отдельным письмом известил министерство энергетики Болгарии о том, что с 2020 года по Трансбалканскому маршруту газ больше не пойдет. Министерство на запросы нескольких европейских изданий по этому поводу не отвечает. Но министр энергетики Болгарии Теменушка Петкова косвенно подтвердила эту информацию, заявив в интервью, что с января 2020 года, в связи с прекращением транзита газа через трансбалканский маршрут, София потеряет 110 миллионов долларов в год, которые она получала до сих пор в качестве транзитных отчислений.

Российское информагентство РБК получило от "Газпрома" ответ, что никакого официального сообщения об окончании трансбалканского газового транзита в адрес болгарского правительства не было. Но концерн планирует обеспечивать клиентов в этом регионе с момента вступления в действие "Турецкого потока" (то есть, с конца этого года) с помощью "новой системы обеспечения" – то есть, без украинского участия.

Молдову "додавливают"?

Из Молдовы также поступают сигналы, что "Газпром" действительно намерен приостановить работу трансбалканского маршрута, через который эта страна получала газ. Молдова вообще представляет собой особый случай: в отличие от Украины, которая вот уже три года подряд не покупает российский газ для своих нужд, эта страна на 100% зависит именно от российских поставок.

Более того: сами молдавские газовые концерны находятся почти полностью в руках россиян. Новый газопровод, "Южный поток – лайт", однако, Молдову обходит, а его ответвление, которое тянут из Румынии, еще не достроено и не достигло Кишинева. Поэтому и Молдова, по замыслу "Газпрома", должна потерять свое значение как транзитная страна таким образом, что у нее просто не останется козырей на руках для переговоров. По этой причине цена газа в Молдове с начала года выросла на четверть и продолжает расти.

Контракт на газоснабжение между Молдовой и "Газпромом" истекает в конце этого года. Впрочем, есть другая возможность: через морские газовые терминалы в Румынии Молдова может получать американский сжиженный газ. Это полностью обеспечит ее потребности и, похоже, возможно, парадоксальным образом, окажется дешевле российского газа. Но транзитные деньги в любом случае будут потеряны – что ж, не столь велика цена за избавление от зависимости от российского газа.

В последнюю пятницу марта венгерское правительство сообщило о том, что с "Газпромом" была достигнута договоренность в случае, если между Россией и Украиной не будет заключен новый транзитный договор. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, "может легко возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет отправлять газ в Европу через Украину" и к такой ситуации следует быть готовыми.

Правда, специалисты указывают на то, что новые газопроводы физически не смогут вступить в силу с началом 2020 – они не будут достроены. Поэтому отказаться от украинской газотранспортной системы, крупнейшей в Европе, не является сейчас возможным. Ожидается, что к этому моменту полностью будет готов только "Турецкий поток" – ответвление "Южного потока". "Южный поток – лайт" вообще еще не начали строить Евросоюз выразил правовые сомнения, касающиеся строительства этого газопровода в Сербии – они похожи на те, по которым в свое время был провален проект "Южного потока". Из-за датского запрета на строительство, конфликта с ЕС и американских санкций, как и раньше, пока не может быть завершен "Северный поток-2".

В этом переговорном покере мы сейчас слышим достаточно много театральных заявлений. Однако, пока альтернативные линии не завершены, "Газпром" не может полностью отказаться от украинской трубы, – считает Дирк Бушель, вице-шеф секретариата Европейского энергетического сообщества в Вене.

Эта организация объединяет страны ЕС и страны Восточной Европы, ставя своей целью разработку единых правил для европейского энергетического рынка. Ее членами также являются Украина, Грузия, Сербия и Молдова – но не Россия. У Турции в ней – статус наблюдателя. Под вопросом остается сама форма решения "украинской проблемы" для российского газа: "Будет ли это ограниченное во времени решения или солидный, долгосрочный контракт?" – спрашивает Бушля. Последний вариант, по его словам, был бы лучше. Но скорее всего – все же первый.

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Как оседлать медведя?

Между тем Европарламент на своем заседании, которое состоялось в минувший четверг, утвердил новые правила для газопроводов, которые тянутся в Европу из третьих стран. Суть их заключается в том, что для "Северного потока 2" отныне должны действовать общеевропейские правила – те, которые действуют на территории ЕС. Например, они фиксируют, что производитель газа не имеет права единолично владеть еще и газопроводом. То есть, "Газпрому" придется предоставлять возможность конкурентам пользоваться своими газопроводами, беря с них транзитные деньги и вынужденно сокращая объемы поставок через них собственного газа.

Это правило действительно довольно тяжело "падает" на газпромовские доходы... если оно будет к "Газпрому" применено. Поэтому одновременно с ним, Европарламент принял решение, что для газопроводов, которые еще только строятся, можно будет предоставлять исключение из этого строгого правила. Решение о таком исключении должна принять Еврокомиссия. Именно поэтому как автор доклада Европарламента о правилах для газопроводов, польский христианский демократ Иржи Бузек, так и одна из самых влиятельных противников построения "Северного потока-2", немецкая "зеленая" евродепутатка Ребекка Хармс, считают решение Европарламента победой. Но в то же время та же Хармс признает:

Проект "Северный поток-2" получит из-за этого проблемы, возможно – его строительство затянется, но отменен он из-за этого не будет.

Так же считает и ее коллега из правящей в Германии Социал-демократической партии, Мартина Вернер:

Новые правила могут существенно увеличить цену этого газопровода. Следует позаботиться о том, чтобы она не вылилась в увеличение цены на газ для потребителей.

Именно в этом и заключается суть попыток Европарламента: и с печи упасть и ничего не разбить. Суть новых правил – не в том, чтобы выбить из рук Кремля мощное "газовое оружие", не в том, чтобы защитить Украину или восточноевропейских членов ЕС от газового давления со стороны Москвы – а в том, чтобы "оседлать медведя": получить российский газ , но заставить Кремль отдать его по дешевке. Как говорится – ничего личного, чистый бизнес.

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