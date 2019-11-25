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      Гибель 39 мигрантов в Британии: водитель грузовика признался в сговоре

      24 Читати новину українською
      Морис Робисон признался в сговоре / bbc.com

      В Великобритании продолжается следствие по гибели в грузовике 39 мигрантов в Эссексе. Обвиняемый водитель признался, что участвовал в сговоре по переправке нелегальных мигрантов.

      Морис Робисон сказал, что с несколькими сообщниками перевозил мигрантов в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года, пишет ВВС.

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      Однако обвиняемый не признает себя виновным в непредумышленном убийстве. Робинсон выступил в суде по видеосвязи из тюрьмы Белмарша. Он будет находиться там до следующего слушания 13 декабря.

      Кого подозревают в убийстве 39 вьетнамцев?

      Робинсону, как и еще 4 задержанным, инкриминируют непредумышленное убийство и сговор с целью совершения преступлений в сфере торговли людьми. Трое задержанных уже вышли под залог.

      Тем временем, полиция еще разыскивает 2 братьев из Северной Ирландии. В связи с гибелью людей полиция Вьетнама задержала в стране еще 10 человек.

      Кто погиб в грузовике вблизи Лондона?

      Все погибшие были гражданами Вьетнама. Двум самым младшим было всего по 15 лет, самому старшему – 44 года. Большинство жертв происходило из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

      Что известно о гибели 39 мигрантов в Великобритании?

      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл рефрежиратор на пароме из Бельгии. Вероятнее всего, люди не выжили во время нелегальной поездки.

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images
      Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

      Погибшие были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. После трагедии в вьетнамских соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных.

      По словам родственников погибших, грузовик с погибшими была частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте.

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      16140
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Дети и несовершеннолетние Торговля людьми Расследования Иммигранты Криминальные новости Полиция Транспорт Жертвы Великобритания
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