Гибель 39 мигрантов в Британии: водитель грузовика признался в сговоре

В Великобритании продолжается следствие по гибели в грузовике 39 мигрантов в Эссексе. Обвиняемый водитель признался, что участвовал в сговоре по переправке нелегальных мигрантов.

Морис Робисон сказал, что с несколькими сообщниками перевозил мигрантов в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года, пишет ВВС.

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Однако обвиняемый не признает себя виновным в непредумышленном убийстве. Робинсон выступил в суде по видеосвязи из тюрьмы Белмарша. Он будет находиться там до следующего слушания 13 декабря.

Кого подозревают в убийстве 39 вьетнамцев?

Робинсону, как и еще 4 задержанным, инкриминируют непредумышленное убийство и сговор с целью совершения преступлений в сфере торговли людьми. Трое задержанных уже вышли под залог.

Тем временем, полиция еще разыскивает 2 братьев из Северной Ирландии. В связи с гибелью людей полиция Вьетнама задержала в стране еще 10 человек.

Кто погиб в грузовике вблизи Лондона?

Все погибшие были гражданами Вьетнама. Двум самым младшим было всего по 15 лет, самому старшему – 44 года. Большинство жертв происходило из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

Что известно о гибели 39 мигрантов в Великобритании?

В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл рефрежиратор на пароме из Бельгии. Вероятнее всего, люди не выжили во время нелегальной поездки.



Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

Погибшие были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. После трагедии в вьетнамских соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных.

По словам родственников погибших, грузовик с погибшими была частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте.