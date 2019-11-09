Полиция идентифицировала всех погибших в грузовике близ Лондона: среди жертв 10 подростков

Британская полиция обнародовала имена всех 39 погибших вьетнамцев, найденных в грузовике в английском графстве Эссекс 23 октября. Среди погибших – десять подростков.

Полиция Эссекса опубликовала на своем сайте имена всех погибших мигрантов среди которых 31 мужчины и 8 женщин.

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Правоохранители подтвердили, что все погибшие были гражданами Вьетнама. Двум молодым было всего по 15 лет, самому старшему – 44 года. Большинство жертв происходила из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

Это был невероятно важный процесс, и наша команда упорно работала над тем, чтобы найти ответы для озабоченных семей, которые боятся, что их родные могут быть среди тех, чье трагическое путешествие закончилось на наших берегах. Нашим приоритетом было выявление жертв, сохранения достоинства погибших и поддержка друзей семей жертв,

– отметил представитель полиции графства.

Что известно о найденной грузовик с 39 трупами?

В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

Погибшие были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. После трагедии во вьетнамских соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

По словам родственников погибших, грузовик с погибшими была частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третью, в которой собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте. Также известно, куда именно прибыли две другие грузовики.