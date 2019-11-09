Поліція ідентифікувала усіх загиблих у вантажівці поблизу Лондона: серед жертв 10 підлітків

Британська поліція оприлюднила імена всіх 39 загиблих в'єтнамців, знайдених у вантажівці в англійському графстві Ессекс 23 жовтня. Серед загиблих – десятеро підлітків.

Поліція Ессекса опублікувала на своєму сайті імена усіх загиблих мігрантів серед яких 31 чоловіки і 8 жінок.

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Правоохоронці підтвердили, що всі загиблі були громадянами В'єтнаму. Двом наймолодшим було лише по 15 років, найстаршому – 44 роки. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

Це був неймовірно важливий процес, і наша команда наполегливо працювала над тим, щоб знайти відповіді для стурбованих сімей, які бояться, що їх рідні можуть бути серед тих, чиє трагічна подорож закінчилася на наших берегах. Нашим пріоритетом було виявлення жертв, збереження гідності загиблих і підтримка друзів сімей жертв,

– зазначив представник поліції графства.

Що відомо про знайдену вантажівку з 39 трупами?

У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

Загиблі були громадянами В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Після трагедії у в'єтнамських соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних. Вони відреагували на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. В'єтнамські родини зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці. Також не відомо, куди саме прибули дві інші вантажівки.