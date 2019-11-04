Вантажівка з 39 трупами у Британії: затримано 8 підозрюваних

Поліція затримала 8 людей у В’єтнамі через моторошну справу загибелі 39 людей у вантажівці поблизу Лондона.

Поліція В’єтнаму розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми, пише ABC.

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"З огляду на те, що ми дізналися від підозрюваних, ми будемо активно починати розслідування, спрямовані на боротьбу і викорінення цих кіл, які незаконно доставляють людей в Британію", – сказав начальник місцевої поліції.

Нещодавно поліція допитала трьох підозрюваних у справі про 39 знайдених тіл у вантажівці неподалік Лондона. Після цього їх звільнили під заставу.

Що відомо про знайдену вантажівку з 39 трупами?

У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.



Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.У В'єтнамі у соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних. Вони відреагували на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. В'єтнамські родини зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

Важливо! Наразі є принаймні 6 сімей, які бояться, що їх близькі можуть бути серед жертв у контейнері. Більше – читайте тут.

За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівка доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці. Також не відомо, куди саме прибули дві інші вантажівки.