Грузовик с 39 трупами в Британии: задержаны 8 подозреваемых

Полиция задержала 8 человек во Вьетнаме из-за жуткого дела о гибели 39 человек в грузовике возле Лондона.

Полиция Вьетнама расследует произошедшее как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми, пишет ABC.

Читайте также: В грузовике с трупами в Британии были вьетнамцы: жуткие детали

"Учитывая то, что мы узнали от подозреваемых, мы будем активно начинать расследование, направленное на борьбу и искоренение этих кругов, которые незаконно доставляют людей в Великобританию", – сказал начальник местной полиции.

Недавно полиция допросила трех подозреваемых по делу о 39 найденных телах в грузовике недавлеко от Лондона. После этого их освободили под залог.

Что известно о найденном грузовике с 39 трупами?

В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.



Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Во Вьетнаме в соцсетях начали появляться сообщения от семей, которые заявили о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

Важно! Сейчас есть по крайней мере 6 семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере. Больше - читайте здесь.

По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третьий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте. Также известно, куда именно прибыли два других грузовика.