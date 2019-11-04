Грузовик с 39 трупами в Британии: задержаны 8 подозреваемых
Полиция задержала 8 человек во Вьетнаме из-за жуткого дела о гибели 39 человек в грузовике возле Лондона.
Полиция Вьетнама расследует произошедшее как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми, пишет ABC.
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"Учитывая то, что мы узнали от подозреваемых, мы будем активно начинать расследование, направленное на борьбу и искоренение этих кругов, которые незаконно доставляют людей в Великобританию", – сказал начальник местной полиции.
Недавно полиция допросила трех подозреваемых по делу о 39 найденных телах в грузовике недавлеко от Лондона. После этого их освободили под залог.
Что известно о найденном грузовике с 39 трупами?
В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.
Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images
Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Во Вьетнаме в соцсетях начали появляться сообщения от семей, которые заявили о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.
Важно! Сейчас есть по крайней мере 6 семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере. Больше - читайте здесь.
По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третьий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте. Также известно, куда именно прибыли два других грузовика.
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