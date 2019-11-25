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      Загибель 39 мігрантів у Британії: водій вантажівки зізнався у змові

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      Моріс Робісон зізнався у змові / bbc.com

      У Великій Британії триває слідство щодо загибелі у вантажівці 39 мігрантів у Ессексі. Обинувачений водій зізнався, що брав участь у змові з переправлення нелегальних мігрантів.

      Моріс Робісон сказав, що з кількома спільниками перевозив мігрантів в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року, пише ВВС.

      Раніше: Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала підозрюваного

      Однак обвинувачений не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві. Робінсон виступив у суді по відеозвʼязку з вʼязниці Белмарш. Він перебуватиме там до наступного слухання 13 грудня.

      Кого підозрюють у вбивстві 39 вʼєтнамців?

      Робінсону, як і ще 4 затриманим, інкримінують ненавмисне вбивство і змову з метою вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми. Троє затриманих вже вийшли під заставу.

      Тим часом, поліція ще розшукує 2 братів з Північної Ірландії. У зв'язку із загибеллю людей поліція В'єтнаму затримала у країні ще 10 осіб.

      Хто загинув у вантажівці поблизу Лондона?

      Всі загиблі були громадянами В'єтнаму. Двом наймолодшим було лише по 15 років, найстаршому – 44 роки. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

      Що відомо про загибель 39 мігрантів у Великій Британії?

      У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки.

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images
      Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

      Загиблі були громадянами В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Після трагедії у в'єтнамських соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних.

      За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці.

      Вперше у Європі затримали підводний човен з 3 тоннами кокаїну
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Діти і неповнолітні Велика Британія Жертви Транспорт Поліція Кримінальні новини Іммігранти Розслідування Торгівля людьми
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