Загибель 39 мігрантів у Британії: водій вантажівки зізнався у змові

У Великій Британії триває слідство щодо загибелі у вантажівці 39 мігрантів у Ессексі. Обинувачений водій зізнався, що брав участь у змові з переправлення нелегальних мігрантів.

Моріс Робісон сказав, що з кількома спільниками перевозив мігрантів в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року, пише ВВС.

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Однак обвинувачений не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві. Робінсон виступив у суді по відеозвʼязку з вʼязниці Белмарш. Він перебуватиме там до наступного слухання 13 грудня.

Кого підозрюють у вбивстві 39 вʼєтнамців?

Робінсону, як і ще 4 затриманим, інкримінують ненавмисне вбивство і змову з метою вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми. Троє затриманих вже вийшли під заставу.

Тим часом, поліція ще розшукує 2 братів з Північної Ірландії. У зв'язку із загибеллю людей поліція В'єтнаму затримала у країні ще 10 осіб.

Хто загинув у вантажівці поблизу Лондона?

Всі загиблі були громадянами В'єтнаму. Двом наймолодшим було лише по 15 років, найстаршому – 44 роки. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

Що відомо про загибель 39 мігрантів у Великій Британії?

У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки.



Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

Загиблі були громадянами В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Після трагедії у в'єтнамських соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних.

За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці.