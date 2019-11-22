Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала підозрюваного

Поліція Великої Британії затримала 23-річного мешканця Північної Ірландії через моторошну справу загибелі 39 людей у вантажівці поблизу Лондона.

Чоловіка затримали за підозрою у змові з метою торгівлі людьми і змові з метою сприяння незаконній імміграції, пише Daily Mail.

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Підозрюваний наразі залишається під вартою.

Кого ще підозрюють у вбивстві 39 мігрантів?

Водія вантажівки, також мешканця Північної Ірландії, звинуватили в 39 випадках ненавмисного вбивства, змові з метою торгівлі людьми і відмиванні грошей. У тих самих злочинах звинувачується ще один підозрюваний, і британська влада намагається екстрадувати його з Дубліна.

Поліція ще розшукує 2 братів з Північної Ірландії. У зв'язку із загибеллю людей поліція В'єтнаму затримала у країні ще 10 осіб.

Хто загинув у вантажівці поблизу Лондона?

Всі загиблі були громадянами В'єтнаму. Двом наймолодшим було лише по 15 років, найстаршому – 44 роки. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

Що відомо про загибель 39 мігрантів у Великій Британії?

У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки.



Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

Загиблі були громадянами В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Після трагедії у в'єтнамських соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних.

За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці.