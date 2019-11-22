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      Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала підозрюваного

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      Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 39 мігрантів / dailymail.co.uk

      Поліція Великої Британії затримала 23-річного мешканця Північної Ірландії через моторошну справу загибелі 39 людей у вантажівці поблизу Лондона.

      Чоловіка затримали за підозрою у змові з метою торгівлі людьми і змові з метою сприяння незаконній імміграції, пише Daily Mail.

      Деталі: У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі

      Підозрюваний наразі залишається під вартою.

      Кого ще підозрюють у вбивстві 39 мігрантів?

      Водія вантажівки, також мешканця Північної Ірландії, звинуватили в 39 випадках ненавмисного вбивства, змові з метою торгівлі людьми і відмиванні грошей. У тих самих злочинах звинувачується ще один підозрюваний, і британська влада намагається екстрадувати його з Дубліна.

      Поліція ще розшукує 2 братів з Північної Ірландії. У зв'язку із загибеллю людей поліція В'єтнаму затримала у країні ще 10 осіб.

      Хто загинув у вантажівці поблизу Лондона?

      Всі загиблі були громадянами В'єтнаму. Двом наймолодшим було лише по 15 років, найстаршому – 44 роки. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

      Що відомо про загибель 39 мігрантів у Великій Британії?

      У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки.

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images
      Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

      Загиблі були громадянами В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Після трагедії у в'єтнамських соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних.

      За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці.

      Від куріння вейпа померли 47 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Велика Британія Іммігранти Поліція Кримінальні новини Розслідування Контрабанда Торгівля людьми
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