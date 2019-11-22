Грузовик с 39 трупами в Британии: полиция задержала подозреваемого

Полиция Великобритании задержала 23-летнего жителя Северной Ирландии из-за жуткого дела гибели 39 человек в грузовике близ Лондона.

Мужчину задержали по подозрению в сговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия незаконной иммиграции, пишет Daily Mail.

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Подозреваемый пока остается под стражей.

Кого еще подозревают в убийстве 39 мигрантов?

Водителя грузовика, также житель Северной Ирландии, обвинили в 39 случаях неумышленного убийства, сговоре с целью торговли людьми и отмывании денег. В тех же преступлениях обвиняется еще один подозреваемый, и британские власти пытаются экстрадировать его из Дублина.

Полиция еще разыскивает 2 братьев из Северной Ирландии. В связи с гибелью людей полиция Вьетнама задержала в стране еще 10 человек.

Кто погиб в грузовике вблизи Лондона?

Все погибшие были гражданами Вьетнама. Двум самым младшим было всего по 15 лет, самому старшему – 44 года. Большинство жертв происходило из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

Что известно о гибели 39 мигрантов в Великобритании?

В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Вероятнее всего, люди не выжили во время нелегальной поездки.



Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

Погибшие были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. После трагедии в вьетнамских соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных.

По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте.