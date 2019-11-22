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      Грузовик с 39 трупами в Британии: полиция задержала подозреваемого

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      Полиция задержала подозреваемого в убийстве 39 мигрантов / dailymail.co.uk

      Полиция Великобритании задержала 23-летнего жителя Северной Ирландии из-за жуткого дела гибели 39 человек в грузовике близ Лондона.

      Мужчину задержали по подозрению в сговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия незаконной иммиграции, пишет Daily Mail.

      Детали: В грузовике с трупами в Британии были вьетнамцы: жуткие детали

      Подозреваемый пока остается под стражей.

      Кого еще подозревают в убийстве 39 мигрантов?

      Водителя грузовика, также житель Северной Ирландии, обвинили в 39 случаях неумышленного убийства, сговоре с целью торговли людьми и отмывании денег. В тех же преступлениях обвиняется еще один подозреваемый, и британские власти пытаются экстрадировать его из Дублина.

      Полиция еще разыскивает 2 братьев из Северной Ирландии. В связи с гибелью людей полиция Вьетнама задержала в стране еще 10 человек.

      Кто погиб в грузовике вблизи Лондона?

      Все погибшие были гражданами Вьетнама. Двум самым младшим было всего по 15 лет, самому старшему – 44 года. Большинство жертв происходило из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

      Что известно о гибели 39 мигрантов в Великобритании?

      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Вероятнее всего, люди не выжили во время нелегальной поездки.

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images
      Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

      Погибшие были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. После трагедии в вьетнамских соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных.

      По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, зато третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте.

      От курения вейпа умерли 47 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Торговля людьми Контрабанда Расследования Криминальные новости Полиция Иммигранты Великобритания
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