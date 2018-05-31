Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії

Трошки часу з моменту "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченко вже пройшло, то ж можна спокійно розібратися у наслідках спецоперації, яка не була ідеальною, але успішною стала однозначно.

Перше, на що потрібно звернути увагу, це чергова перемога СБУ над ФСБ. Як би там хто не критикував дії українських правоохоронців, факт залишається найбільш впертою у світі річчю: спроба росіян вбити Аркадія Бабченко із тріскотом провалилася. Такого фіаско ФСБшники давно не зазнавали. Ще більш приємним є той факт, що українці переграли саме агресорів, які так вихваляються своїми спецслужбами.

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Другий момент, про який, вважаю, треба написати — проведення інформаційної атаки. Тут все було зовсім не ідеально, хоча для всього світу прокотило. По-перше, керівники поліції та СБУ взагалі не погодили свої дії із прес-службами, через що виникла деяка коллізія. Якщо зазвичай після гучного вбивства всі наперебій намагаються хайпанути та роблять одну заяву за іншою. Ось ми карну справу відкрили. Ось з'ясували, яку зброю використовували. Клянемося, що розкриємо все найближчим часом. Коли ж "вбили" Бабченка, все було не так. Поліцейські реагували стримано, майже ніякої інформації щодо деталей інциденту не давали.

У СБУ взагалі фактично відмовчувались, натякаючи на те, що "незабаром все дізнаєтесь". Крім того, зовсім не в'язалися між собою офіційні версії. То помер у "швидкій", то "дивіться на фото, де тіло лежить у коридорі". То стріляли у парадному, то у квартирі. Антон Геращенко й взагалі вирішив додумати історію про похід журналіста за хлібом. Схоже на те, що намагався додати переконливості, зайвий раз звернувши на себе увагу, але такими діями лише зруйнував і без того досить хитку картинку "загибелі" російського опозиціонера. Втім, журналістам, які бачили усі невідповідності, вистачило розуму не писати про це у відкриту, виставляючи у заголовок "Бабченко живий" аж доки про це не заявив Василь Грицак.

Але ж що почалося після того, як виявилося, що СБУ провела наймасштабнішу за історію сучасної України спецоперацію з інсценування вбивства!

Росіяни, які замовили смерть Бабченко та вже через півгодини з моменту події кричали про це на увесь світ на засіданні Радбезу ООН, знайшли у діях української спецслужби русофобію. Одразу ж активізувалися й російські агенти.

Amnesty International, Саакшвілі, ОБСЄ у компанії російських офіційних держустанов розпочали нову істерію, яка прийшла на зміну тезам "влада вбиває журналістів", "Україна слабка" і "СБУ нічого не робить". Кажуть, не можна вбивства інсценувати. Тут, звісно, можна зрозуміти розпач багатьох міжнародних організацій. Ну як же ж так, українці провели спецоперацію, про яку, виявляється, ніхто не знав, і нікого не попереджували, а ми навіть своє занепокоєння висловили.

Втім, треба звернути увагу на те, що за останню добу ми почули тисячі заяв зі словами "так не роблять" на адресу України, але ж жодного засудження замовлення вбивства росіянами не було.

Крім того, виникає просте питання, а чи не часто у країнах Заходу інсценують смерть особи, яка потрапила під програму захисту свідків? А чи ніколи не робили подібного американські поліцейські? В Україні аналогічних випадків чимало. Наприклад, у 2016-му одеські копи інсценували вбивство правозахисника Олександра Погорілого. У той самий рік був розкритий замах на бізнесмена у Запоріжжі, коли імітували вибух авто. А нібито викрадення нардепа Олексія Гончаренко? Тоді чомусь ніякі правозахисники не кричали про "так не робиться", а журналісти не обурювалися.

Більше того, взагалі не розумію розмов деяких працівників ЗМІ про "тепер немає віри СБУ". Яка тут ваша справа? Є оперативна діяльість, необхідність збирати докази та доводити провину людей у суді. В який спосіб правоохоронці це роблять — справа десята, якщо він є законним. І дуже шкода, що такі прості речі потрібно роз'яснювати.

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А взагалі, замовні вбивства росіян чи просто ворогів Росії в Україні – елемент гібридної агресії, який потребує такої ж гібридної відповіді. То ж нічого страшного у діях оперативників нема, оскільки, по факту, із завданнями вони цілком впоралися, утерши носа ФСБшникам, однак, сподіваюсь, якщо виникне необхідність повторити подібну спецоперацію, представники відомств діятимуть більш правдоподібно.