Главные новости 21 ноября: в Украине вспомнили Майдан, детали в деле "насильника" Иванисова

В Украине отметили День Достоинства и Свободы и вспомнили события Революции Достоинства. В Гааге прошли первые слушания дела о захвате Россией украинских моряков и судов. Появились новые подробности в деле по "слуге народа" Роману Иванисову, который, вероятно, имел судимость по статьям об изнасиловании. Такими были главные новости 21 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

В Украине вспоминают Революцию Достоинства

В Украине отметили день Достоинства и Свободы. Это – уже шестая годовщина событий на Майдане, которые начинались как мирная студенческая демонстрация за европейскую интеграцию, а завершились расстрелами людей.

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Мероприятия по случаю этого дня в Киеве начались еще утром. В частности, состоялся молебен на аллее Героев Небесной Сотни, что ранее имела название улицы Институтская. Именно там в 2014 году жестоко расстреливали активистов. Пришли сюда не только киевляне, но и люди из других городов и областей.

Принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Достоинства и Свободы, и президент Владимир Зеленский. Сделал он это в Киеве на месте, где должен быть возведен музей Революции Достоинства. Во время своего выступления заявил, что все виновные в расстрелах на Майдане обязательно должны получить наказание.

Утренние мероприятия в Киеве по случаю Дня Свободы и Достоинства: включение 24 канала

Но на этом мероприятия по поводу событий Евромайдана не завершились. Вечером состоялось вече. Собрались примерно 3-5 тысяч человек. Некоторые митингующие имели с собой флаги Украины, обклеили одежду желтым скотчем как символ борьбы украинцев за державу и свободу. Некоторые возложили цветы к мемориалу погибших во время Революции Достоинства. Участники акции выступили против разведения войск на Донбассе, а также требовали отказаться от воплощения формулы Штайнмайера. Также на Майдане можно было увидеть плакаты с надписями "Не продается", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Нет репрессиям" и "Хватит нас разводить". Кроме того, часть людей стояла с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году. Звучали и требования отставки Андрея Богдана, Андрея Ермака, Сергея Сивохи и Романа Трубы.

День Свободы и Достоинства: вечернее вече на Мадане / Фото 24 канала (Мария Писаренко) Интересно! День Достоинства и Свободы: как украинцев приветствовали политики

Новые показания по делу о расстрелах на Майдане

В деле о преступлениях на Майдане во время событий Революции Достоинства в 2014 году дали показания бывший нардеп Сергей Пашинский и бывший глава парламента Андрей Парубий. Последний тогда был комендантом отрядов самообороны.

Парубий, в частности, рассказал про ночь в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

Главная задача сотен самообороны Майдана состояла в том, что в случае, если будет снова атака и наступление на Майдан, минимум на 30 минут, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление. Чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин на Майдане, чтобы они снова не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана,

– отметил он.

Политик также подтвердил, что проводили обучение сотен самообороны, но эти учения касались в основном оказания первой медицинской помощи. Кроме сдерживания наступления, первая медицинская помощь была одной из главных задач самообороны. В то же время проводились лекции об истории и мирном протесте. В то же время Парубий подтвердил тезис о том, что организации "Белый молот" и "Правый сектор" входили в состав самообороны Майдана.

Что касается Пашинского, то во время допроса он заявил, что не знает, сколько сотен Майдана было сформировано во время массовых протестов, поскольку политик не входил в состав совета Майдана.

Майдан нельзя рассматривать как военную или парамиллитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. "Свобода", партия Кличко и "Батькивщина" осуществляли это финансирование,

– сказал Пашинский.

Он также рассказал подробности о захвате Октябрьского дворца в Киеве.

"Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел к Мариинскому парку. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем", – сказал экс-нардеп.

Кроме того, Пашинский отметил, что не видел, чтобы кто-то бросал коктейли Молотова в правоохранителей. Экс-нардеп утверждал, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ. Пашинскому также не было известно о выстрелах в милиционеров утром 20 февраля.

Слушания по делу о преступлениях Майдана: смотрите видео

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Агрессия Кремля на Азове: в Гааге прошли первые слушания

В Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву относительно дела о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Эти слушания касаются захваченных Россией украинских военных кораблей и моряков, но они имеют процедурный характер, сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. То есть по результатам этих слушаний Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и принципы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Несмотря на существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось. Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража,

– говорится в сообщении Зеркаль.

Зеркаль отметила, что Украина настаивает на том, что дело является срочным. Ведь не смотря на то, что в сентябре Россия освободила украинских моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть Россия и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков.

Кроме того, Зеркаль подчеркнула, что Россия продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву.

"Трибунал должен положить конец этим длительным нарушением. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции", – добавила она.

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Дело "насильника" Иванисова: появились новые резонансе детали

Вполне вероятно, что пока еще действующий нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов все же имел судимость. Хотя все это он опровергает. Так, в сети появились два резонансных документа.

В первом говорится о некоем Иванисове Романе Валерьевиче 1978 года рождения. 21 марта 1996 года его осудил Пологовский райсуд Запорожской области. Однако он отбыл лишь часть наказания. Вторую часть, согласно указу президента Кучмы о помиловании, ему заменили на условное с испытательным сроком в 2 года. По какой статье отбывал наказание Иванисов, информации нет.



Указ президента Кучмы о помиловании Иванисова

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Также в сети обнародовали приговор суда о признании виновным Иванисова в покушении на групповое изнасилование. Приговор суда первой инстанции Пологовского райсуда Запорожской области от 21 марта 1996 года состоит из 26 страниц текста, написанного от руки. А три страницы решения суда кассационной инстанции Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года напечатаны на печатной машинке.

В документе подробно описываются обстоятельства преступления с участием потерпевшей и четырех мужчин, в том числе 17-летнего Иванисова. Так, из протокола судебного заседания, на котором решали судьбу нардепа, стало известным, что он с тремя другими лицами "в извращенной форме" изнасиловал девушку, которая к тому же имела ребенка.

Свою жертву они просто встретили на улице и затолкали в машину. Согласно документу от 15 сентября 1995 года, девушка провожала знакомую на улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области. Мимо проезжал автомобиль, из него выскочила группа людей, среди которых был и Иванисов. Сначала девушкам предложили "проехаться", а когда они отказались, начали силой заталкивать в машину.

Подруга жертвы сбежала, а вот над девушкой надругались. Преступники били ее и по очереди насиловали. Поскольку до конца преступления у Иванисова пропала эрекция и он не довел задуманное до конца, по этому пункту ему смогли инкриминировать только покушение на изнасилование.

Согласно тексту судебного приговора, Иванисова признали виновным в совершении преступлений по ст. 17 и 117 ч.3 УК 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц) и ст. 118 ч.2 УК от 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

Приговор Иванисову: документ

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, со своей стороны, заявил, что этот документ может быть подлинным.

Сейчас нет сомнений, что эта информация является правильной. Потому что она идет из нескольких источников. Если она – правильная, то будем на него оказывать какое-то общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев – он должен сдать мандат,

– считает Арахамия.

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