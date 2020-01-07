Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 11 января. В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли 50 человек. ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей. В Одессе в пожаре погибли строители общежития для военных. Епифаний назвал четыре церкви, которые "созревают" к признанию ПЦУ. Такими были главные новости 7 января.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Меркель едет к Путину: при чем здесь Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла предложение российского президента Владимира Путина посетить Москву 11 января. В украинском МИД уже успели заявить: ожидают, что эта встреча поможет побудить Россию к выполнению договоренностей нормандского саммита.

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Украина ценит поддержку своей территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Германии и лично канцлера Меркель. Об этом говорила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко. Она же отметила, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами касаемо реализации минских договоренностей.

Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России выполнить свои обязательства в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже,

– резюмировала Екатерина Зеленко.

Что известно о предстоящем визите Меркель в Москву? Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 11 января. Пригласил ее туда российский президент Владимир Путин.



Лидеры планируют обсудить украинский вопрос в контексте реализации минских договоренностей 2015 года и итогов саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.



О чем Украина и Россия договорились на нормандской встрече / инфографика 24 канала

Трагедия в Иране: на прощании с Сулеймани погибли 50 человек

50 человек погибли и еще более 200 человек пострадали в давке на церемонии прощания с убитым американцами иранским генералом Касемом Сулеймани. Всех пострадавших доставили в медицинские заведения города.

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Официальные данные об инциденте власти Ирана планируют обнародовать после расследования.

Пока нет информации, сколько именно иранцев вышли на улицы Кермана, чтобы попрощаться с Сулеймани. Однако фото позволяют предположить, что таких было много тысяч.

Церемония прощания с Сулеймани в Кермане / Фото: AP

Давку видели миллионы людей: прощание с Сулеймани транслировали вживую. На видео зафиксировали и тела погибших и потерпевших и других участников процессии, которые кричали и пытались помочь.

Керман – родной город Сулеймани. Здесь его также должны похоронить. Из-за гибели 50 человек на церемонии прощания сами похороны местным властям пришлось отложить не неопределенное время.

Ранее с генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а впоследствии и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали больше миллиона иранцев.

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Что известно об убийстве Сулеймани: коротко

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

Тем временем парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией. Такое решение приняли после убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке. Общие положения и детали срочного решения приняли на утреннем заседании 7 января.

ОБСЕ пишет о нарушении Украиной минских договоренностей

Украинская сторона СЦКК заявляет, что Наблюдательная миссия ОБСЕ подает неправдивую информацию в отчетах, якобы украинцы нарушают условия минских договоренностей об отводе вооружения.

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О чем заявили в ОБСЕ

4 и 6 января 2020 года наблюдатели ОБСЕ в отчетах написали, что зафиксировали зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса":

Вблизи села Подгородное (расположено в 73 километрах к северу от Донецка),

Вблизи Спорного (96 километров от Донецка),

Возле Окнина (53 километра от Луганска).

Причем эти "осы" назвали вооружением, "размещенным за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

Как реагируют в Украинской стороне СЦКК

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие минских договоренностей относительно отвода вооружения", – говорят в Украинской стороне СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения).

Дело в том, что в минских договоренностях говорится об отводе танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (как, например, "Грады") и тактических ракет. А вот об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях не указано.

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – подчеркнули в СЦКК.

Что предусматривали минские договоренности относительно отвода вооружения

Минские договоренности 2015 года предусматривали отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на Донбассе. При этом должны были создать:

Зону безопасности в 50 километров между сторонами для артиллерийских систем калибром от 100 миллиметров и больше.

Зону безопасности в 70 километров для реактивных систем залпового огня.

Зону безопасности в 140 километров для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка".



Линия разграничения и пункты разведения сил и средств / Инфографика 24 канала

Заметим, что 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный на оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (вот они как раз запрещены минскими договоренностями).

В пожаре в Одессе погибли строители общежития для военных

В поселке Черноморское, в Лиманском районе Одесской области в строительном вагончике возник пожар. В результате погибли 3 человека. Возгорание произошло примерно в 6 утра 7 января.

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Строительный вагончик, в котором произошел пожар, находится на территории недостроенного общежития для военных. Личности погибших уже установлены – это рабочие, которые работали на строительстве. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Напомним, в начале декабря в Одессе вспыхнул пожар в колледже, который поразил всю Украину. Тогда погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Епифаний назвал четыре церкви, которые "созревают" к признанию ПЦУ

Несмотря на сопротивление и противодействие России, вопрос признания автокефалии ПЦУ стоит на повестке дня нескольких церквей. Поэтому уже в 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще минимум четыре поместные церкви. Об этом рассказал митрополит и предстоятель ПЦУ Епифаний.

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"Сейчас на повестке дня в нескольких церквях стоит вопрос о признании нашей автокефалии", – сообщил митрополит.

И я верю, и убежден, что в следующем году (говорилось о 2020 – 24 канал) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть детально, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и русская, и грузинская. То есть они созревают сейчас,

– объяснил Эпифаний.

Руководитель ПЦУ добавил, что будет, конечно, борьба, которая и сейчас ведется: "Москва хочет остановить тот процесс, который сейчас происходит в целом в православии".

"Без нас, без нашего ведома, решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Российская православная церковь", – подытожил предстоятель Православной церкви Украины.

ПЦУ фактически признали, напомним, Александрийская и Элладская церкви. И, конечно же, Константинопольский Вселенский патриархат.