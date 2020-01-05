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      Епифаний озвучил позицию ПЦУ по легализации медицинского каннабиса

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      Епифаний высказался по поводу медицинского каннабиса / Коллаж 24 канала

      Православная церковь Украины пока что "не вникала" в вопрос легализации медицинской марихуаны, но в целом поддерживает те вещи, которые являются полезными для здоровья человека.

      Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода".

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      "В целом мы пока не вникали в этот вопрос", – отметил Епифаний.

      Мы, конечно, делали определенные заявления по вакцинации, по тем актуальным вопросам, которые сейчас беспокоят целом наше общество. И мы поддерживаем вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека,
      – сказал митрополит.

      И добавил, что четкую позицию церковь по поводу медицинского каннабиса озвучит тогда, когда по этому вопросу будет сформирована государственная политика.

      Пока государство не разработало определенного четкого видения или определенного законопроекта, или определенных норм правительства, которыми этот вопрос унормировали бы. Когда мы будем видеть, что этот вопрос унормирован уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления: поддерживаем или не поддерживаем,
      – подытожил Епифаний.

      В этом же интервью, к слову, руководитель ПЦУ рассказал о положении церкви на оккупированных территориях.

      Коротко о медицинском каннабисе

      Медицинский каннабис или медицинская марихуана частично легальная в 30 странах мира, а использовать ее в медицинских целях могут жители 14 стран.

      • В Украине же употребление и хранение марихуаны – это нарушение закона.

      Вопрос легализации медицинского каннабиса стоит остро, ведь сейчас люди, страдающие от болезни Альцгеймера, ракв, хронических болей и эпилепсией, не могут облегчить свои страдания медицинским каннабисом.

      Подробнее – здесь: Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины медицинский каннабис Епифаний Православная церковь Украины Наркотики
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