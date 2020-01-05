Епіфаній озвучив позицію ПЦУ щодо легалізації медичного канабісу

Православна церква України поки що "не вникала" у питання легалізації медичної марихуани, але загалом підтримує ті речі, які є корисними для здоров'я людини.

Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

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"Загалом ми поки що не вникали у це питання", – зауважив Епіфаній.

Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини,

– сказав митрополит.

І додав, що чітку позицію церква щодо медичного канабісу озвучить тоді, коли відносно цього питання буде сформована державна політика.

Поки що держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви: чи підтримуємо, чи не підтримуємо,

– підсумував Епіфаній.

У цьому ж інтерв'ю, до слова, керівник ПЦУ розповів про становище церкви на окупованих територіях.

Коротко про медичний канабіс

Медичний канабіс або медична марихуана частково легальна у 30 країнах світу, а використовувати її у медичних цілях можуть мешканці 14 країн.

В Україні ж вживання та зберігання марихуани – це порушення закону.

Питання легалізації медичного канабісу гостре, адже наразі люди, які страждають від хвороби Альцгеймера, раку, хронічних болей та епілепсії, не можуть полегшити свої страждання медичним канабісом.

Детальніше – тут: Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель