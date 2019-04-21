Главные новости 21 апреля: Зеленский побеждает на выборах, теракт на Шри-Ланке

В Украине прошел второй тур президентских выборов-2019. По данным национального экзит-пола, победу одерживает Владимир Зеленский, второе место у действующего президента Петра Порошенко. Полиция зарегистрировала 1167 заявлений о нарушениях на выборах. На Шри-Ланке прозвучал ряд взрывов в храмах, погибли по меньшей мере 215 человек. Такими были главные новости воскресенья, 21 апреля.

Президентские выборы-2019: данные экзит-пола

21 марта по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, состоялся второй тур выборов президента. Участки открылись в 8 часов и закрылись в 20 часов.

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Результаты экзит-пола по состоянию на 20:00:

Владимир Зеленский – 73,0%;



Петр Порошенко – 25,5%.



Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

Так, Владимира Зеленского больше всего избирателей поддержали на Востоке, немного меньше на Юге, в Центре, а меньше всего – на Западе. В то же время, действующий президент Петр Порошенко получил наивысшую поддержку среди избирателей в западных регионах, а наименьшею в восточных, центральных и южных.

Можно ли верить результатам экзит-пола?

В общем да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Погрешность может составить 2,5% для лидеров гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.



Экзит-пол провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на 400 участках.

Таким образом, победителем на выборах является Владимир Зеленский. Он поблагодарил родных, сторонников, своею ЗЕ-команду, команду "Квартала 95", правоохранителей, СБУ, военных, волонтеров, наблюдателей, которые отдавали за него свои голоса и помогли победить на выборах.

Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. И тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех,

– подчеркнул он.

Зеленский победил во втором туре выборов: видео

В то же время, Петр Порошенко уже признал свое поражение на выборах. Однако, он подчеркнул, что нужно никогда не сдаваться а продолжать объединять Украину.

Результаты экзит-пола очевидны. Они дают основание позвонить оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в демократических странах,

– подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что не уходит из политики, а будет и дальше бороться за страну. Он отметил, что готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

Реакция Порошенко на результаты экзит-полла:

Явка украинцев и нарушения на выборах

Украинцы активно голосовали на президентских выборах. Так, по данным ЦИК по состоянию на 20:00 в Украине проголосовали 62,06% избирателей. Общее количество территориальных избирательных округов в Украине – 199. Однако пока есть информация только из 198 округов.

Отметим, во втором туре проголосовало почти такое же количество украинцев, как и в первом туре, 31 марта. Какой была явка избирателей в первом туре голосования?

Явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 62,8% от количества зарегистрированных. Самыми активными оказались граждане Львовской (68,91%) и Волынской областей (68,4%), а также жители Киева (68,05%). Наименьшей была явка среди жителей Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областей.



Явка в первом туре президентских выборов-2019: инфографика

Во время выборов в некоторых регионах зафиксировали ряд нарушений и фальсификаций. За день полиция зарегистрировала 1167 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыла 15 уголовных производств и составила 17 админпротоколов.

Какие виды нарушений зарегистрировали?



Незаконная агитация – 146;



Фотографирование бюллетеней – 70;



Повреждение бюллетеней-16;



Подкуп избирателей – 10;



Вынос бюллетеней за пределы участка – 3;



Угроза физической расправой – 2. Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в городе Киев, Ивано-Франковской, Запорожской, Донецкой и Ровненской областях. Так, один необычный инцидент произошел в Виннице. Там на участок утром не пришел председатель УИК, из-за чего пришлось открывать сейф с документами болгаркой. Впоследствии, голова все же появился, однако в состоянии алкогольного опьянения. По словам главы Винницкой полиции Сергея Синавского, "на нарушителя составлен протокол по статье 179 КУОАП" за пребывание на работе в нетрезвом состоянии. Члены комиссии переизбрали председателя. Читайте также: Программа Владимира Зеленского: основные тезисы Кроме того, на улицах Львова, Луцка и Киева не убрали рекламу кандидатов, что также является нарушением. Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р. Нарушил избирательное законодательство и Владимир Зеленский. Он продемонстрировал бюллетень с отметкой на избирательном участке на Оболони. Полиция составила на кандидата админпротокол о нарушении избирательного законодательства. Ему грозит штраф в 1700 – 5100 гривен. Зеленский показал бюллетень Кроме того, на линии разграничения в населенном пункте Лебединское участок открылся только в 16:00. Причин этому несколько. Основная – участок размещен вплотную к линии разграничения Что грозит нарушителям?

За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен или исправительные работы. Как голосовали украинцы за рубежом? Первый зарубежная участок на выборах президента Украины открылся в столице Австралии Канберре 20 апреля в 23 часа по киевскому времени. Последним будет принимать граждан участок в американском Сан-Франциско, где украинцы смогут отдать свой голос в 6:00 утра 22 апреля по киевскому времени. Читайте также: Кто из кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре: фото За рубежом для украинцев работает 101 избирательный участок в 72 странах. Всего в реестре-410 тысяч граждан Украины, проживающих за пределами страны. Известно, о результатах голосования 2 тысяч 354 человек. Большинство из них поддерживают Петра Порошенко, однако Владимир Зеленский почти не отстает от действующего президента. Зарубежные избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины. Наибольшее количество участков – в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии. По 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты. Поэтому, украинцы, постоянно проживающие на территории РФ смогут проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. Как украинцы голосуют за границей: смотрите сюжет 24 канала

Теракт на Шри-Ланке

В дорогих отелях и нескольких католических храмах на Шри-Ланке утром во время пасхальных литургий раздались взрывы. В результате терактов погибли по меньшей мере 215 человек, еще около 450 раненых.

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Ответственность за теракты пока не взяла ни одна из террористических организаций. Накануне руководитель полиции Шри-Ланки со ссылкой на иностранную разведку информировал руководство о том, что террористы-смертники планируют атаки на "выдающиеся церкви".

В полиции заявили, что взрывы были организованы террористами-самоубийцами. Правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в причастности к трагедии.

very sad to hear about #SriLanka blast ... World has so much hatred to carry.... pic.twitter.com/Nti5pb3wJH — Ansarullah Choudhary (@Liker34491205) 21 квітня 2019 р. Среди погибших и раненых есть много местных жителей и иностранцы. Уже известно о по меньшей мере 35 жертвах терактов из других стран. Среди них, в частности, граждане США, Великобритании, Нидерландов. Украинцев среди пострадавших нет. После терактов, в стране немедленно объявили комендантский час. Пока что он бессрочный, "до дальнейшего уведомления". Среди соцсетей на острове работает только Telegram. На местном телевидении информации также крайне мало – только количество взрывов и места, где они произошли. Последствия терактов на Шри-Ланке: смотрите видео

Успехи украинских спортсменов

Украинские каратисты выиграли четыре медали на соревнованиях в Рабате (Марокко). В активе украинцев три золотые медали и одна серебряная.

Так, Анжелика Терлюга (до 55 кг), Станислав Горуни (до 75 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг) в наднапружених и зрелищных финальных поединках одержали победы и взошли на первую ступеньку пьедестала почета Karate1 Premier League. Галина Мельник (до 68 кг) в равной борьбе уступила в финале и стала серебряной медалисткой в Рабате.

Украинские каратисты Анжелика Терлюга, Станислав Горуни, Валерий Чеботарь, Галина Мельник

В то же время, украинские гимнастки Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая, Алина Бихно, Татьяна Довженко и Мария Высочанская одержали победу в упражнениях с 5 мячами на Кубке мира в Ташкенте

В финале украинки выступили под песню No Roots немецкой певицы Элис Мертон (Alice Merton). За это выступление они получили 24,550 баллов. Вторыми в итоге оказались представительницы Израиля – 24,050. Россиянки лишь третьи – 22,950.

Кроме золота в групповых упражнениях с 5 мячами, сборная Украины также завоевала серебро в упражнениях с обручами и булавами, а также бронзу в многоборье. Две бронзы завоевала и Влада Никольченко – в упражнениях с обручем и булавами.