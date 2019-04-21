Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці

В Україні пройшов другий тур президентських виборів-2019. За даними національного екзит-полу, перемогу отримує Володимир Зеленський, друге місце у чинного президента Петра Порошенка. Поліція зареєструвала 1167 заяв про порушення на виборах. На Шрі-Ланці пролунала низка вибухів у храмах, загинули щонайменше 215 осіб. Такими були головні новини неділі, 21 квітня.

Президентські вибори-2019: дані екзит-полу

21 березня по всій Україні, окрім окупованих території Донецької, Луганської областей та Криму, відбувся другий тур виборів президента. Дільниці відкрилися у 8 годині та закрилися о 20 годині.

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Результати екзит-полу станом на 20:00:



Володимир Зеленський – 73,0%;



Петро Порошенко – 25,5%.



Ще 1,5% виборців викреслили обох кандидатів, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.

Так, Володимира Зеленського найбільше виборців підтримали на Сході, трохи менше на Півдні, у Центрі, а найменше на Заході. Водночас, чинний президент Петро Порошенко отримав найвищу підтримку серед виборців у західних регіонах, а найменшу у східних, центральних та південних.

Чи можна вірити результатам екзит-полу?Загалом так. Вони не претендують на абсолютну істину, однак дозволяють досить точно спрогнозувати результати виборів. Похибка може скласти 2,5% для лідерів перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів.



Екзит-пол провів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.

Таким чином, переможцем на виборах є Володимир Зеленський. Він подякував рідним, прихильникам, своїй ЗЕ-команді, команді "Кварталу 95", правоохоронцям, СБУ, військовим, волонтерам, спостерігачам, які віддавали за нього свої голоси та допомогли перемогти на виборах.

Дякую усім українцям, які мене підтримали. І тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх,

– наголосив він.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

Водночас, Петро Порошенко вже визнав свою поразку на виборах. Проте, він наголосив, що потрібно ніколи не здаватися а продовжувати об'єднувати Україну.

Результати екзит-полу очевидні. Вони дають підставу подзвонити опоненту і привітати його. Зробити так, як прийнято в демократичних країнах,

– наголосив Порошенко.

Президент додав, що не йде з політики, а буде і далі боротися за країну. Він зауважив, що готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.

Реакція Порошенка на результати екзит-полу:

Явка українців та порушення на виборах

Українці активно гоосували на президентських виборах. Так, за даними ЦВК станом на 20:00, в Україні проголосували 62,06% виборців. Загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199. Проте наразі є інформація тільки з 198 округів.

Зауважимо, у другому туру проголосувала майже така ж кількість українців, як і у першому турі, 31 березня. Якою була явка виборців у першому турі голосування?Явка виборців у першому турі виборів президентських виборів склала 62,8% від кількості зареєстрованих. Найактивнішими виявилися громадяни Львівської (68,91%) і Волинської областей (68,4%), а також жителі Києва (68,05%). Найменшою була явка серед мешканців Закарпатської (47%), Чернівецької (56,1%) та Луганської (56,78%) областей.





Явка у першому турі президентських виборів-2019: інфографіка

Під час виборів у деяких регіонах зафіксували низку порушень та фальсифікацій. За день поліція зареєструвала 1167 заяв про порушення виборчого законодавства, відкрила 15 кримінальних проваджень і склала 17 адмінпротоколів.

Які види порушень зареєстрували?



Незаконна агітація – 146;



Фотографування бюлетенів – 70;



Пошкодження бюлетенів – 16;



Підкуп виборців – 10;



Винесення бюлетеів за межі дільниці – 3;



Погроза фізичною розправою – 2. Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло в місті Києві, Івано-Франківській, Запорізькій, Донецькій та Рівненській областях. Так, один незвичний інцидент трапився у Вінниці. Там на дільницю зранку не прийшов голова ДВК, через що довелося відкривати сейф із документами болгаркою. Згодом, голова все ж з'явився, однак у стані алкогольного сп'яніння. За словами очільника Вінницької поліції Сергія Синавського, "на порушника складено протокол за статтею 179 КУАП" за перебування на роботі в нетверезому стані. Члени комісії переобрали голову. Читайте також: Програма Володимира Зеленського: основні тези Окрім того, на вулицях Львова, Луцька та Києва не прибрали рекламу кандидатів, що також є порушеннями. Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р. Порушив виборче законодавство і Володимир Зеленський. Він продемонстрував бюлетень із позначкою на виборчій дільниці на Оболоні. Поліція скалала на кандидата адмінпротокол щодо порушення виборчого законодавства. Йому загрожує штраф у 1700 – 5100 гривень.

Зеленський показав бюлетень Окрім того, на лінії розмежування у населеному пункті Лебединське дільниця відкрилася лише через 16:00. Причин цьому кілька. Основна – дільниця розміщена впритул до лінії розмежування Що загрожує порушникам? За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи. Як голосували українці за кордоном? Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 квітня о 23 годині за київським часом. Останньою прийматиме громадян дільниця в американському Сан-Франциско, де українці зможуть віддати свій голос до 6:00 ранку 22 квітня за київським часом. Читайте також: Хто з кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото За кордоном для українців працює 101 виборча дільниця у 72 країнах. Загалом у в реєстрі – 410 тисяч громадян України, які проживають за межами країни. Наразі відомо, про результати голосування 2 тисяч 354 осіб. Більшість з них підтримують Петра Порошенка, проте Володимир Зеленський майже не відстає від чинного президента. Закордонні виборчі дільниці розташовані в посольствах та консульствах України. Найбільша кількість дільниць – у Німеччині, їх там 5. По 4 – у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці – в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії всі дільниці для голосування закриті. Тому, українці, які постійно проживають на території РФ зможуть проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. Як українці голосують за кордоном: дивіться сюжет 24 каналу

Теракт на Шрі-Ланці

У дорогих готелях і кількох католицьких храмам на Шрі-Ланці вранці під час великодніх літургій пролунали вибухи. В результаті терактів, загинули щонайменше 215 осіб, ще близько 450 поранених.

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Відповідальність за теракти поки не взяла жодна із терористичних організацій. Напередодні керівник поліції Шрі-Ланки з посиланням на іноземну розвідку інформував керівництво про те, що терористи-смертники планують атаки на "визначні церкви".

У поліції заявили, що вибухи були організовані терористами-самогубцями. Правоохоронці затримали сімох осіб, підозрюваних у причетності до трагедії. very sad to hear about #SriLanka blast ... World has so much hatred to carry.... pic.twitter.com/Nti5pb3wJH — Ansarullah Choudhary (@Liker34491205) 21 квітня 2019 р. Серед загиблих і поранених є багато місцевих жителів та іноземці. Вже відомо про щонайменше 35 жертв терактів із інших країн. Серед них, зокрема, громадяни США, Великобританії, Нідерландів. Українців серед постраждалих немає. Після терактів, у країні негайно оголосили комендантську годину. Поки що вона безстрокова, "до подальшого повідомлення". Серед соцмереж на острові працює тільки Telegram. На місцевому телебаченні інформації також вкрай мало – лише кількість вибухів і місця, де вони відбулися. Наслідки терактів на Шрі-Ланці: дивіться відео

Успіхи українських спортсменів

Українські каратисти виграли чотири медалі на змаганнях у Рабаті (Марокко). В активі українців три золоті медалі та одна срібна.

Так, Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) у наднапружених та видовищних фінальних поєдинках здобули перемоги й зійшли на першу сходинку п’єдесталу пошани Karate1 Premier League. Галина Мельник (до 68 кг) у рівній боротьбі поступилася у фіналі й стала срібною медалісткою у Рабаті.



Українські каратисти Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Галина Мельник

Водночас, українські гімнастки Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко і Марія Височанська здобули перемогу у вправах з 5 м'ячами на Кубку світу у Ташкенті

У фіналі українки виступили під пісню No Roots німецької співачки Еліс Мертон (Alice Merton). За цей виступ вони отримали 24,550 балів. Другими у підсумку виявилися представниці Ізраїля – 24,050. Росіянки лише треті – 22,950.

Окрім золота у групових вправах з 5 м'ячами, збірна України також виборола срібло у вправах з обручами та булавами, а також бронзу у багатоборстві. Дві бронзи виборола і Влада Нікольченко – у вправах з обручем і булавами.