Главные новости 25 ноября: видеоблог Зеленского и взрыв авто в Харькове

Владимир Зеленский снял новый видеоблог "Откровенно с президентом". В Харькове возле жилого дома взорвался автомобиль Toyota Camry. Фонд социального страхования возобновил приостановленную выплату некоторых видов пособий по временной нетрудоспособности. Стали известны новые подробности о ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. Такими были главные новости 25 ноября.

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О видеоблоге Зеленского

Владимир Зеленский снял новый видеоблог "Откровенно с президентом", прокомментировав важные вопросы из политической жизни Украины.

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Президент озвучил согласованную дату встречи в нормандском формате. Переговоры состоятся 9 декабря 2019 года в Париже. По его словам, дату проведения подтвердили все четыре страны: Франция, Германия, Россия и Украина.

Учитывая потери на фронте, Зеленский отметил, что первоочередным будет обсуждение вопроса прекращения огня на Донбассе.



Он также добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.

Что известно о подготовке к встрече в нормандском формате?Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Президент отметил, что в течение 3 месяца возвращены Россией военные корабли будут восстановлены. А также заверил, что Россия вернет украденное оборудование и личные вещи моряков с кораблей.

После возвращения командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что россияне угробили корабли настолько, что они не могли идти своим ходом – "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что россияне передали Украине судна без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей. Россия, со своей стороны, убеждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Владимир Зеленский заявил, что партия гордится исключением из своих рядов недобросовестных нардепов. По его словам, очистка фракции и партии будет происходить и в дальнейшем, если будут выявлять нарушителей.



Ведь самое важное, по его мнению, не количество депутатов, хотя это тоже важно, а то, чтобы депутатами были порядочные, честные и профессиональные люди.

Ранее из парламентской фракции "Слуга народа" исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

Президент сообщил также, что перед вторым чтением власть планирует внести изменения в закон о рынке земли. Они будут касаться продажи земли иностранцам: физическим лицам и иностранным компаниям.

Глава государства подчеркнул, что иностранцы получат возможность приобрести украинскую землю только после решения референдума.

Зеленский заявил, что приоритетом на следующий год будет развитие экстренной медицины. По его словам, Минздраву дали задание, на подготовку открытия в городах и городках открытие новых пунктов "скорой помощи". Строительство планируют начать уже весной 2020 года.

В этом году мы закупим 500 карет "скорой", а на следующий год у нас задача, чтобы не было скорых, которым более 6 лет,

– пообещал президент.

Взрыв авто в центре Харькова

В Харькове возле жилого дома взорвался автомобиль Toyota Camry. Взрывное устройство сработало внутри авто, водитель из машины выбрался. Инцидент произошел утром 25 ноября на улице Чайковского, 6.

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В результате взрыва машина очень деформировалась. Автомобили, которые были припаркованы рядом, также получили повреждения. Информацию о взрыве 24 каналу подтвердили в местной полиции.

После взрыва правоохранители ввели в городе план "перехват". Злоумышленники, которые вероятно были причастны к преступлению, ехали на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

Впоследствии полиция нашла авто злоумышленников, оно полностью сгорело. Возле машины также обнаружили предмет, который, вероятно, использовали для поджога.



Сожженный автомобиль вероятных злоумышленников / фото Нацполиции

По данным местных СМИ, владельцем взорвавшегося автомобиля был Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Сам он рассказал журналистам на месте происшествия, что уже получал угрозы за то, что ведет адвокатскую деятельность.

Взрывчатка, установленная под автомобилем, сработала, когда адвокат двинулся с места. Потерпевший сказал, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.



Водитель успел выбраться из машины

О восстановлении некоторых соцвыплат

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования вынужденно приостановил перечисление денег для выплаты некоторых видов пособий по временной нетрудоспособности. А именно – пособия по уходу за больным ребенком, выплат по беременности и родам и на погребение.

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Директор исполнительной дирекции фонда Евгений Баженков прокомментировал эту ситуацию так: по действующему законодательству фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год. По его словам, деньги на счетах есть, но чтобы их перечислять, надо внести изменения в госбюджет.

То есть выплаты приостановлены из-за бюрократических причин. В фонде сообщили, что они ведут переговоры с минсоцполитики, которое может по согласованию с Министерством финансов представить правительству проект изменений.



Дети должны получать выплаты вовремя / Фото 24 канала

Но уже 21 ноября минсоцполитики сообщило, что гарантирует продолжение привычного режима выплат. "Каждый день в фонд соцстраха поступает от 60 до 250 миллионов гривен. 20 ноября на счетах фонда было 429 миллионов гривен, а 21 ноября уже 550 миллионов гривен. Деньги у них есть", – подчеркнул заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

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Чиновник заверил, что и деньги будут выплачиваться, как только Министерство урегулирует вопрос с руководством фонда.

Как оказалось, заявление о приостановлении выплат – личная инициатива Евгения Баженкова, возобновленного на должности экс-руководителя фонда. По информации Минсоцполитики, приостановить перечисление денег может только устное или письменное указание руководителя исполнительной дирекции фонда.

Олег Коваль в фейсбуке рассказал, что в 2019 году Баженкова уволили с должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект фонда. Поступки Баженкова создали предпосылки для незаконного отчуждения имущества фонда. За это его увольнение инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, который впоследствии обратился в правоохранительные органы.

Впоследствии Печерский районный суд восстановил Баженкова в должности. В Минсоцполитики считают это нарушением. 18 ноября Минсоцполитики подало жалобу на действия исполнителя в Министерство юстиции. Судья, который вел дело, ушел в отпуск. Кроме того, в министерстве обратились в ГПУ с просьбой прояснить ситуацию в фонде. Несмотря на недоразумения и уголовные дела, сейчас восстановлены все выплаты.

Об аварии с участием Николая Кулебы

Вечером, 24 ноября уполномоченный по правам детей Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию. Автопроисшествие случилось в селе Чабаны Киевской области.

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В аварии серьезно пострадали двое сыновей Кулебы – 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей, сам Кулеба и водитель микроавтобуса. Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания, состояние детского омбудсмена – средней тяжести, угрозы жизни нет. У Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Состояние старшего сына Тимофея – тяжелое. Медики говорят, что юноша – без сознания. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Есть ли угроза жизни, пока не сообщается. Сергей Козак из окружения Кулебы отметил, что Тимофей находится в коме, за его жизнь борются врачи.



Момент столкновения / Скрин с видео

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в Охматдете. По словам знакомого Николая Кулебы Сергея Козака, у мальчика сломан таз и челюсть, также ушибы различной степени.

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы, находится в Киево-Святошинской больнице. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи в случае, если у пострадавшего тяжелые травмы, предусматривает заключение виновника срок от 3 до 8 лет. На опубликованном видео аварии заметно, что Кулеба выехал на красный свет, а другой участник ДТП, вероятно, превысил скорость.

Что известно о месте, где произошло ДТП?На этом перекрестке только с начала 2019 года произошло уже более 50 аварий. Местные утверждают, что аварии там случаются чуть ли не каждый день и они неоднократно выступали с акциями за снос этого перекрестка.



Перекресток, где произошло ДТП / фейсбук Игоря Розкладая

Биография Николая Кулебы

В 2002-2006 годах возглавлял благотворительную организацию "Открытое сердце", которая занималась вопросом реабилитации детей улицы и решением их проблем. В 2006 году возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей".

С 2006 года – начальник Службы по делам детей КГГА. Там также занимался работой над программами защиты прав детей, в частности, вопросами воспитания детей-сирот и профилактической работы с семьями в сложных жизненных обстоятельствах. Открыл "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройство детей-сирот в семьи.

С февраля 2019 года является одним из основателей и руководителем общественных организаций "Свитловплив" и "Движение инициативных родителей".



В ДТП пострадал Кулеба, двое его сыновей и водитель микроавтобуса

Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу аварии, в которую попал уполномоченный по правам человека Николай Кулеба.

"Я уверен, я верю. Будем молиться и держать кулаки. Чтобы все было в порядке и с Вами (Николаем Кулебой – 24 канал), и с детьми", – заявил Зеленский.