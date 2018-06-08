Главные новости 8 июня: скандал в Раде, "Черный список" Минкульта, новое газовое месторождение

Ирина Геращенко призвала Евгения Мураева извиниться за то, что тот накануне назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом. Минкульт пополнил "черный список" еще тремя российскими художниками. На Харьковщине открыли новое месторождение газа. Российские ракетные катера не прячась находятся в северной акватории Черного моря. Такими были главные новости 8 июня в Украине и мире.

Скандал в Раде

Накануне внефракционный нардеп (ранее входил в Оппоблок) Евгений Мураев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы является террористом, поскольку до своего заключения в России готовил поджоги и взрывы.

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Ирина Геращенко заявила, чтобы Мураев, который сейчас является внефракционным, извинился за свои высказывания. Она добавила, что "Оппозиционный блок" привел этого политика в парламент. Оппоблоковец Долженков начал громко заявлять с места, что Мураев не является членом их фракции и не избирался по списку партии. За это нардеп от НФ Юрий Береза ​​едва не побил Долженкова.

Депутаты начали толкаться и так, что их пришлось разнимать.



Депутатов пришлось разнимать

Страсти в Раде

Ситуацию прокомментировал и известный украинский музыкант, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Лучшее наказание для подонков, особенно с депутатскими мандатами – их полное игнорирование. И моральное, и практическое. И не стоит даже упоминать их имена – это только повышает им узнаваемость,

– считает Вакарчук.

Как результат, против Мураева открыли уголовное производство.

"Черный список"

Министерство культуры Украины несколько расширило перечень лиц, которые представляют угрозу украинской безопасности, добавив туда еще трех российских деятелей искусства.

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В частности, в список попали такие россияне, как: продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.



Ренат Давлетьяров



Василий Сахаров



Максим Щеголев

На сегодняшний день в списке "собралось" уже 134 граждане России.

"Черный список" против российских деятелей Министерство культуры расширяет на основании обращения СБУ, СНБО или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Новое газовое месторождение

В Харьковской области компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, перспективные ресурсы которого оцениваются более чем в 2 миллиарда кубических метров. Произошло это в условиях искусственного сдерживания развития новой ресурсной базы и в рекордно короткие сроки.

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"Укргаздобыча" утверждает, что на этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубических метров, а перспективные ресурсы предприятие оценивает более чем в 2 миллиарда кубических метров.

После получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождения открыты в рекордно короткие сроки – менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что этот специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение до 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет,

– добавляют представители "Укргаздобычи".

Период от выдачи лицензии до промышленной разработки месторождения составляет обычно 2-4 года. Состоит он, в частности, с таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение. Следовательно, в случае получения новых спецразрешений на следующий приток газа можно ожидать не ранее, чем за 2 года.

Российские ракетные катера в Черном море

В Черном море самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины перехватил российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный, после чего тот стал убегать в открытое море.

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Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Хочу отметить, что действительно российские ракетные катера на сегодня, прежде всего так называемая 41 бригада, базирующаяся в Крыму, уже не таясь, а официально, через сообщения в российских СМИ, находятся в северной акватории Черного моря,

– отметил Бабин.

Представитель Президента отметил, что "легенда", которую используют для объяснения пребывания в этом районе катеров оккупантов, рассчитана на "доверчивого читателя" и не имеет ничего общего с действительностью.

По его словам, настоящей целью пребывания российских ракетных кораблей является контроль части моря.

"Их реальная цель – осуществление фактического огневого контроля территориального моря Украины у побережья Одесской и Николаевской областей", – считает Бабин.

Туск обратился к странам "Большой семерки"

Выступая на брифинге в Канаде, перед началом саммита "Большой семерки", президент Евросовета Дональд Туск призвал государства-члены выразить поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно заключили в Российской Федерации.

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Хочу сделать важное обращение по делу Олега Сенцова – украинского кинорежиссера, который принимал участие в протестах Евромайдана в Киеве и который выступал против аннексии Крыма Россией. Сейчас он отбывает 20-летнее заключение в колонии строгого режима в Сибири после политически мотивированного судебного процесса в РФ, в результате которого он был обвинен в терроризме,

– заявил Туск.

Президент Евросовета отметил, что сегодня, 8 июня, 26-й день голодовки, которой Сенцов собирается придерживаться, требуя освобождения 64-х украинских политзаключенных.

"Поэтому я призываю лидеров показать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", – подчеркнул он.

Жара в Украине

Говорят, по-настоящему летняя жара придет в Украину с 12 июня. Температура воздуха резко повысится и будет держаться до 20 июня. Достаточно жарко будет в субботу, 9 июня. В большинстве областей Украины средняя температура +25 – +30 градусов, а скорость ветра всего от 3 до 8 метров в секунду. Лишь на юге и западе страны следует ожидать дожди с грозами.

Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винниччина-Черкасчина-Кировоградщина-Полтавщина-Харьковщина аж до Луганской области. Заденет Одесскую и Киевскую области. На остальной территории – без осадков. Везде очень тепло, до жары, +25+30, на Востоке +20+25 градусов,

– пишет Наталья Диденко.

Погода в Украине на 9 июня 2018 года