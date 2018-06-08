Головні новини 8 червня: скандал у Раді, "Чорний список" Мінкульту, нове газове родовище

Ірина Геращенко закликала Євгенія Мураєва вибачитися за те, що той напередодні назвав українського політв'язня Олега Сенцова терористом. Мінкульт поповнив "чорний список" ще трьома російськими митцями. На Харківщині відкрили нове родовище газу. Російські ракетні катери не ховаючись перебувають в північній акваторії Чорного моря. Такими були головні новини п'ятниці, 8 червня в Україні та світі.

Скандал у Раді

Напередодні позафракційний нардеп (раніше входив до Опоблоку) Євгеній Мураєв заявив, що український політв’язень Олег Сенцов нібито є терористом, оскільки до свого ув’язнення у Росії готував підпали та вибухи.

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Ірина Геращенко заявила, аби Мураєв, який наразі є позафракційним, вибачився за свої висловлювання. Вона додала, що "Опозиційний блок" привів цього політика до парламенту. Опоблоківець Долженков почав голосно заявляти з місця, що Мураєв не є членом їхньої фракції і не обирався за списком партії. За це нардеп від НФ Юрій Береза ледь не побив Долженкова.

Депутати почали штовхатися та так, що їх довелося розбороняти.



Депутатів довелося розбороняти



Пристрасті в Раді

Ситуацію прокоментував і відомий український музикант, лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Найкраще покарання для покидьків, особливо з депутатськими мандатами – їх повне ігнорування. І моральне, і практичне. І не варто навіть згадувати їхні імена – це тільки підвищує їм впізнаваність,

– вважає Вакарчук.

Як результат, проти Мураєва відкрили кримінальне провадження.

"Чорний список"

Міністерство культури України дещо розширило перелік осіб, які становлять загрозу українсьскій безпеці, додавши туди ще трьох російських митців.

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Зокрема, у список потрапили такі росіяни, як: продюсер та кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров та актор Максим Щеголєв.



Ренат Давлетьяров



Василь Сахаров



Максим Щеголєв

На сьогоднішній день у списку "зібралося" вже 134 громадяни Росії.

"Чорний список" проти російських діячів Міністерство культури розширює на підставі звернення СБУ, РНБО чи Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Нове газове родовище

У Харківській області компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище газу, перспективні ресурси якого оцінюються у понад 2 мільярди кубічних метрів. Сталося це в умовах штучного стримування розвитку нової ресурсної бази та у рекордно стислі терміни.

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"Укргазвидобування" стверджує, що на етапі геологічного вивчення запаси газу родовища складають щонайменше 200 мільйонів кубічних метрів, а перспективні ресурси підприємство оцінює у понад 2 мільярди кубічних метрів.

Після отримання спеціального дозволу у грудні 2016 року, родовища відкрито в рекордно короткі терміни – менше ніж за 1,5 року, незважаючи на те, що цей спецдозвіл дозволяє проводити геологічне вивчення до 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, тобто в межах 10 років,

– додають представники "Укргазвидобування".

Період від видачі ліцензії до промислової розробки родовища становить зазвичай 2-4 роки. Складається він, зокрема, з таких етапів, як сейсмічні дослідження, розвідувальне буріння, оцінювальне буріння й експлуатаційне буріння. Відтак, у разі отримання нових спецдозволів на наступний приплив газу можна очікувати не раніше, ніж за 2 роки.

Російські ракетні катери у Чорному морі

У Чорному морі літак Ан-26 Військово-морських сил України перехопив російський малий ракетний корабель поблизу острова Зміїний, після чого той почав тікати у відкрите море.

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Про це розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Хочу зазначити, що дійсно російські ракетні катери на сьогодні, перш за все так звана 41 бригада, що базується у Криму, вже не криючись, а офіційно, через повідомлення в російських ЗМІ, перебувають у північній акваторії Чорного моря,

– наголосив Бабін.

Представник Президента зауважив, що "легенда", яку використовують для пояснення перебування в цьому районі катерів окупантів, розрахована на "довірливого читача" і не має нічого спільного з дійсністю.

За його словами, справжньою метою перебування російських ракетних кораблів є контроль частини моря.

"Їхня реальна мета – здійснення фактичного вогневого контролю територіального моря України біля узбережжя Одеської та Миколаївської областей", – вважає Бабін.

Туск звернувся до країн "Великої сімки"

Виступаючи на брифінгу у Канаді, перед початком саміту "Великої сімки", президент Євроради Дональд Туск закликав держави-члени висловити підтримку українському режисеру Олегу Сенцову, якого незаконно ув’язнили в Російській Федерації.

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Хочу зробити важливе звернення щодо справи Олега Сенцова - українського кінорежисера, який брав участь в протестах Євромайдану у Києві і який виступав проти анексії Криму Росією. Наразі він відбуває 20-річне ув’язнення в колонії суворого режиму в Сибіру після політично вмотивованого судового процесу в РФ, в результаті якого він був звинувачений у тероризмі,

– заявив Туск.

Президент Євроради зауважив, що сьогодні, 8 червня, 26-й день голодування, якого Сенцов збирається дотримуватись, вимагаючи звільнення 64-х українських політв’язнів.

"Тому я закликаю лідерів показати підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати його життя", — наголосив він.

Спека в Україні

Кажуть, по-справжньому літня спека прийде в Україну з 12 червня. Температура повітря різко підвищиться і триматиметься до 20 червня. Достатньо спекотно буде в суботу, 9 червня. У більшості областей України середня температура +25 – +30 градусів, а швидкість вітру всього від 3 до 8 метрів за секунду. Лише на півдні та заході країни варто очікувати дощі з грозами.

Про це говорить синоптик Наталка Діденко.

Дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську області. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів,

– пише Наталка Діденко.



Погода в Україні на 9 червня 2018 року