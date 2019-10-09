ГПУ покрывала Пашинского и сделала из него жертву, – ГБР

Директор ГБР Роман Труба заявил, что следователи ГПУ 2,5 года не только не расследовали производства относительно выстрела народного депутата Сергея Пашинского в человека, но и пытались его закрыть.

Роман Труба во время брифинга сказал, что Госбюро расследований расследует сейчас то производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года.

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Он напомнил, что Пашинского подозревают за причинение тяжких телесных повреждений, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. В целом Труба разделил расследования этого дела на 3 этапа.

Первый этап

Это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства в начале февраля 2017 года. Расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области.

Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собрана именно в этот период.

Тогда следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

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Второй этап

Продолжался с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая, по словам Трубы, все время модерировала его в пользу народного депутата.

Директор ГБР заметил:

Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим. ГПУ не расследовала действия народного депутата как повлекшие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту.

Во-вторых, ГПУ выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в полицию.

В-третьих, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство в 2017 и 2019 годах.

Третий этап

Это уже настоящий этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований.

Мы имеем, на самом деле, очень простые факты. Все это время человек, получивший пулевое ранение, не было признан потерпевшим несмотря на экспертизу и даже не был привлечен к следственному эксперименту... Именно депутат оказался потерпевшим,

– подытожил Труба.

Расследование только началось. В ГБР не исключают, что дело могут переквалифицировать.

"Следователи ГБР должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, оружие, – и этому факту оказать юридическую квалификацию", – отметил Труба.

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Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?

Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.



В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.