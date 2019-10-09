Пашинский многим перешел дорогу, – эксперт

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что к аресту экс-нардепа Сергея Пашинского не причастна Российская Федерация.

Эксперт в эфире 24 канала сказал, что не разделяет мнения о том, что Пашинский является одним из главнейших врагов России. Но добавил: "Это уж слишком так наигранно, что он большой враг. Я исключаю, что это месть Кремля".

Ко времени: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

По его словам, сторона Пашинского избрала политическую составляющую защиты. Она будет подчеркивать определенные политические преследования, давления и мести. И подчеркнул: "в конечном итоге в Украине не привыкать к таким историям, потому что когда меняется власть, то новая хочет свести с кем-то счеты из-за определенных политических игр еще в прошлом".

Пашинский – это довольно неоднозначная личность. Он был главой Комитета национальной безопасности. Очевидно, оборонка была на нем завязана. И, я думаю, он многим перешел дорогу,

– рассказал Семенюк.

Он добавил, что Пашинский отыграл исковую роль в обороне нашей страны, но закон един для всех, а потому он нуждается в правовой и качественной оценке.

Почему Сергея Пашинского арестовали?Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время него Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему.

Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.



В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

Смотрите видео полного интервью с Тарасом Семенюком: