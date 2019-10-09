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      Пашинский многим перешел дорогу, – эксперт

      111 Читати новину українською
      Сергей Пашинский
      Сергей Пашинский / 24 канал

      Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что к аресту экс-нардепа Сергея Пашинского не причастна Российская Федерация.

      Эксперт в эфире 24 канала сказал, что не разделяет мнения о том, что Пашинский является одним из главнейших врагов России. Но добавил: "Это уж слишком так наигранно, что он большой враг. Я исключаю, что это месть Кремля".

      Ко времени: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

      По его словам, сторона Пашинского избрала политическую составляющую защиты. Она будет подчеркивать определенные политические преследования, давления и мести. И подчеркнул: "в конечном итоге в Украине не привыкать к таким историям, потому что когда меняется власть, то новая хочет свести с кем-то счеты из-за определенных политических игр еще в прошлом".

      Пашинский – это довольно неоднозначная личность. Он был главой Комитета национальной безопасности. Очевидно, оборонка была на нем завязана. И, я думаю, он многим перешел дорогу,
      – рассказал Семенюк.

      Он добавил, что Пашинский отыграл исковую роль в обороне нашей страны, но закон един для всех, а потому он нуждается в правовой и качественной оценке.

      Почему Сергея Пашинского арестовали?Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время него Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему.
      Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.

      В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

      Смотрите видео полного интервью с Тарасом Семенюком:

       

      blog_ava
      Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      8 октября
      470
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Судьи Сергей Пашинский Печерский суд Киева Стрельба
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