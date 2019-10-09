Пашинський багатьом перейшов дорогу, – експерт

Експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк вважає, що до арешту екснардепа Сергія Пашинського не причетна Російська Федерація.

Експерт в ефірі 24 каналу сказав, що не поділяє думки про те, що Пашинський є одним з найголовніших ворогів Росії. Та додав: "Це вже надто так награно, що він великий ворог. Я виключаю, що це помста Кремля".

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За його словами, сторона Пашинського обрала політичну складову захисту. Вона наголошуватиме на певних політичних переслідуваннях, тиску та помсту. Та наголосив: "Зрештою в Україні не звикати до таких історій, тому що коли міняється влада, то нова хоче звести з кимось рахунки через певні політичні ігри ще в минулому".

Пашинський – це доволі неоднозначна особистість. Він був головою Комітету національної безпеки. Очевидно, оборонка була на ньому зав’язана. І, я думаю, він багатьом перейшов дорогу,

– розповів Семенюк.

Він додав, що Пашинський відіграв позивну роль в обороні нашої країни, але закон єдиний для всіх, а тому він потребує правової і якісної оцінки.

Чому Сергія Пашинського заарештували?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.



У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

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