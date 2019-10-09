ГПУ покривала Пашинського і зробила з нього жертву, – ДБР

Директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі ГПУ 2,5 роки не лише не розслідували провадження щодо пострілу народного депутата Сергія Пашинського в людину, а й намагалися його закрити.

Роман Труба під час брифінгу сказав, що Держбюро розслідувань розслідує зараз те провадження, яке було відкрито 31 грудня 2016 року.

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Він нагадав, що Пашинського підозрюють за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Загалом Труба розділив розслідування цієї справи у 3 етапи.

Перший етап

Це етап з моменту конфлікту й реєстрації кримінального провадження до початку лютого 2017 року. Розслідування проводили слідчі Васильківського відділу поліції й прокуратури Київської області.

Основна частина доказів, на які спираються слідчі ДБР, зібрані саме в цей період.

Тоді слідчі прокуратури Київської області призначили судово-медичні експертизи. За результатами цих експертиз встановлено, що народний депутат отримав легкі тілесні ушкодження, а громадянин, в якого він стріляв, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

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Другий етап

Тривав з лютого 2017 року до вересня 2019 року. Саме в цей час кримінальне провадження забрала Генеральна прокуратура, яка, за словами Труби, весь час модерувала його на користь народного депутата.

Директор ДБР зауважив:

По-перше, громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим. ГПУ не розслідувала дії народного депутата як такі, що спричинили іншій особі тяжкі тілесні ушкодження. Цей громадянин навіть не залучався до слідчого експерименту.

По-друге, ГПУ виділила в окреме провадження хуліганські дії щодо народного депутата і скерувала їх для проведення розслідування в поліцію.

По-третє, слідчі Генпрокуратури двічі закривали це кримінальне провадження у 2017 і 2019 роках.

Третій етап

Це вже теперішній етап, коли розслідування розблоковано і на даний час проводиться слідчими Державного бюро розслідувань.

Ми маємо, насправді, дуже прості факти. Весь цей час людина, яка отримала кульове поранення, не була визнана потерпілою попри експертизу і навіть не було залучена до слідчого експерименту… Саме депутат виявився потерпілим,

– підсумував Труба.

Наразі розслідування лише розпочато. У ДБР не виключають, що справу можуть перекваліфікувати.

"Слідчі ДБР повинні встановити чи заперечити факт, чи народний депутат, виходячи з автомобіля, тримав зброю, – і цьому факту надати юридичну кваліфікацію", – наголосив Труба.

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Чому Сергія Пашинського відправили за ґрати?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.



У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.