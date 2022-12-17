Одно из таких медицинских учреждений – Харьковский региональный перинатальный центр, куда привозят беременных и рожениц с осложнениями. Как рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко, в частности, очень часто здесь помогали женщинам из Донбасса.

Обратите внимание Шила нитями для парусов, кипятила в камине: как работала в оккупированном Изюме единственная акушерка

Электричество жизненно необходимо

В этом центре выхаживают детей, которые родились преждевременно, обычно у них маленький вес и они не могут самостоятельно дышать. Это означает, что они требуют особых условий и соответствующего ухода и процедур, в частности, с применением аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть им буквально жизненно необходимо электричество.

Хоть медцентр и снабжен генераторами и аккумуляторами, для того чтобы перейти с основного питания на дополнительное, требуется определенное время. А малыши нуждаются в поддержке дыхательной системы постоянно и непрерывно, то есть в идеале аппараты не должны выключаться ни на минуту. Так что, когда такое случается, то врачи буквально вручную помогают им дышать.

Это критически важные минуты. Аппаратура в это время не работает, и мы должны или "дышать" руками, или искать тех, кто нам помогает, когда рук нашего персонала не хватает,

– рассказала заведующая больницей и неонатолог Ирина Кондратова.

Она добавила, что когда в центре нет света, возле каждого маленького пациента ставят 2 вентилятора. Один – специализированный, а другой – обычный транспортный.

Перинатальный центр нуждается в помощи

Важно, что кроме больших генераторов для каждого корпуса больницы, в центре есть и специальная система бесперебойного питания для детской реанимации и операционных.

Однако есть еще одна проблема – когда исчезает электроснабжение, исчезает и связь между палатами. А она необходима для того, чтобы врачи, медсестры, пациенты могли быстро связаться в критических случаях, когда необходима срочная помощь.

Меценаты закупили для перинатального центра необходимую технику и оборудования для связи, однако у врачей до сих пор остается потребность в 8 рациях хотя бы средней мощности, чтобы связываться с реанимациями. Так что перинатальный центр просить помочь тех, кто имеет возможность.

Корреспондентка 24 канала о ситуации в Харькове и буднях перинатального центра: смотрите видео

Что известно о Харьковском перинатальном центре

Это медучреждение уже известно не только на всю Харьковщину, но и на весь мир. Ведь именно его руководительница Ирина Кондратова в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года показала, как украинские дети рождаются под взрывами, на странице Дэвида Бекхэма в инстаграме.

Тогда врачи обустроили родзал в подвале и принимали роды у женщин под постоянными обстрелами. Организация по защите прав детей UNICEF сконтактировала заведующую перинатального со всемирно известным футболистом, и он на день передал ей свою страницу в соцсети, чтобы ужасы войны увидели все.

Харьков продолжают обстреливать