Лекарства обнаружили работники Галицкой таможни в автомобиле на иностранной регистрации. Им управлял 35-летний украинец.

Важно Немцы незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в Евросоюзе

Как сообщили пограничники, для прохождения таможенного контроля водитель воспользовался полосой "зеленый коридор". Несмотря на это, сотрудники ГНСУ решили осмотреть его личные вещи и обнаружили 300 ампул лекарственных средств.

Ориентировочная стоимость 1 ампулы составляет примерно 35 – 40 тысяч гривен. По словам водителя, лекарства попросили перевезти через границу, и об их стоимости он не знал.

Правоохранители составили протокол по статье 471 о нарушении таможенных правил. Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить: