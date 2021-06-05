Ліки виявили працівники Галицької митниці в автомобілі на іноземній реєстрації. Ним кермував 35-річний українець.

Важливо Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна в Євросоюзі

Як повідомили прикордонники, для проходження митного контролю водій скористався смугою "зелений коридор". Попри це, співробітники ДПСУ вирішили оглянути його особисті речі та виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули складає приблизно 35 – 40 тисяч гривень. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав.

Правоохоронці склали протокол за статтею 471 про порушення митних правил. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати: