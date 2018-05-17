Из "Приватбанка" женщина вышла полностью обнаженной: видео (18+)

В Борисполе, что недалеко от Киева, клиентка "Приватбанка" поразила посетителей и персонал финучреждения своим весьма неадекватным поведением.

Соответствующие видео свидетели выложили в Youtube.

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На кадрах видно, как женщина в отделении банка сидит в одном купальнике и требует у сотрудников вернуть ей карту.

Женщина шокировала своим поведением посетителей "Приватбанка" в Борисполе: видео

Кроме того, из ее уст звучат нецензурные выражения как в адрес самого учреждения, так и в адрес украинского президента Петра Порошенко. Когда включили сигнализацию, она начала танцевать. Заметим, что на протяжении ролика слышно детские голоса.



Затем она сняла вообще всю одежду и в таком виде вышла из "Приватбанка". По словам свидетелей, после она голой купалась в фонтане, который располагается рядом.

Женщина разделась догола в отделении "Приватбанка" в Борисполе: видео

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел еще 11 мая, однако о нем стало известно только сейчас.

Напомним, недавно в Ватикане активистка FEMEN попыталась покормить своего ребенка на площади Сан Петр. Ее акция была приурочена ко всемирному Дню матери.