З "Приватбанку" жінка вийшла повністю голою: відео (18+)
У Борисполі, що неподалік Києва, клієнтка "Приватбанку" вразила відвідувачів і персонал фінустанови своєю вельми неадекватною поведінкою.
Відповідні відео свідки виклали в Youtube.
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На кадрах видно, як жінка у відділенні банку сидить в одному купальнику та вимагає у співробітників повернути їй карту.
Жінка шокувала своєю поведінкою відвідувачів "Приватбанку" у Борисполі: відео
Крім того, з її уст лунають нецензурні вислови як на адресу самої установи, так і на адресу українського президента Петра Порошенка. Коли ж увімкнули сигналізацію, вона почала танцювати. Зауважимо, що упродовж ролику чутно дитячі голоси.
Потім вона зняла взагалі увесь одяг і в такому вигляді вийшла з "Приватбанку". За словами свідків, опісля вона голою купалась у фонтані, що розташовується поряд.
Жінка роздяглася догола у відділенні "Приватбанку" у Борисполі: відео
Місцеві ЗМІ пишуть, що інцидент трапився ще 11 травня, проте про нього стало відомо лише зараз.
Нагадаємо, нещодавно у Ватикані активістка FEMEN спробувала погодувати власну дитину на площі Сан Петро. Її акцію було приурочено до всесвітнього Дня матері.