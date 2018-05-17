З "Приватбанку" жінка вийшла повністю голою: відео (18+)

У Борисполі, що неподалік Києва, клієнтка "Приватбанку" вразила відвідувачів і персонал фінустанови своєю вельми неадекватною поведінкою.

Відповідні відео свідки виклали в Youtube.

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На кадрах видно, як жінка у відділенні банку сидить в одному купальнику та вимагає у співробітників повернути їй карту.

Жінка шокувала своєю поведінкою відвідувачів "Приватбанку" у Борисполі: відео

Крім того, з її уст лунають нецензурні вислови як на адресу самої установи, так і на адресу українського президента Петра Порошенка. Коли ж увімкнули сигналізацію, вона почала танцювати. Зауважимо, що упродовж ролику чутно дитячі голоси.

Потім вона зняла взагалі увесь одяг і в такому вигляді вийшла з "Приватбанку". За словами свідків, опісля вона голою купалась у фонтані, що розташовується поряд.

Жінка роздяглася догола у відділенні "Приватбанку" у Борисполі: відео

Місцеві ЗМІ пишуть, що інцидент трапився ще 11 травня, проте про нього стало відомо лише зараз.

Нагадаємо, нещодавно у Ватикані активістка FEMEN спробувала погодувати власну дитину на площі Сан Петро. Її акцію було приурочено до всесвітнього Дня матері.