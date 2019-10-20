Избиение школьницы, детали дела Гладковского и трогательная история бойца ВСУ – видео недели

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Избиение школьницы в Запорожье

Сеть всколыхнуло видео жестокого избиения девушки подростковой бандой на школьном стадионе. В результате инцидента 14-летняя Ирина оказалась в больнице. Выяснилось, что лидер девчачьей банды била Иру в лицо. Доведя его до беспомощного состояния, она заставила девушку стать на колени и целовать ей обувь.

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Суд избрал меру пресечения для хулиганки – ее отправили под ночной домашний арест. Она должна находиться дома с 19:00 до 6:00 следующих суток. Кроме того, девушка должна прибывать дважды в неделю к следователю, не отлучаться за пределы города и не общаться с потерпевшей.

Смотрите видео: как девчачья банда избила школьницу в Запорожье

Детали дела Гладковского

Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержали 17 октября и сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации. В этот же день вечером начался суд по избранию Гладковскому меры пресечения, который продлили 19 октября.

Так, суд вынес решение Гладковскому – в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. Интересно, что во время заседания суда под зданием протестовали представители "Нацкорпуса". Они требовали, чтобы Гладковского посадили за решетку.

Смотрите видео: детали дела Гладковского

Военный, захвативший в плен боевиков

Легендарный разведчик Руслан Пустовойт на войне с первых дней, прошел самые горячие точки, захватил в плен восьмерых боевиков и чуть не погиб. Он одним из первых бросился на войну в 2014 году и уже 5 лет отдает все силы, чтобы прекратить боевые действия на родной Донетчине.

После длительного лечения Руслан вернулся в родной Мариуполь. Там начал заниматься волонтерством, а также возглавил организацию мариупольских ветеранов АТО. Дома же мужчину ждут жена и двое детей – 12-летний сын и 7-летняя дочь.

Смотрите видео: история Руслана, который захватил в плен боевиков

Как жители оккупированных территорий относятся к возможным выборам

Они часами стоят в очередях, а автомобилисты занимают место с вечера, чтобы утром выехать из ОРДЛО на подконтрольную территорию. КПВВ с оккупированными районами Донбасса ежедневно пересекают до 40 тысяч человек. И большинство из них те, кто живет в оккупации.

Журналисты спросили, ждут ли они деоккупацию и как относятся к возможным местным выборам в ОРДЛО, о которых последнее время так много говорят политики. Часть признается, что им безразлично, кто при власти, ибо они уже подстроились к реалиям в оккупации. И от террористов пенсии получают, и украинских не чураются.

Смотрите видео: как жители оккупированных территорий относятся к возможным выборам

Рада приняла бюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Известно, что доходы Государственного бюджета определены в сумме свыше одного миллиарда гривен, в том числе по общему фонду – 962,7 миллиарда гривен и расходами 1 170,0 миллиарда гривен.

В частности, расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в размере 245,8 миллиарда гривен, что на 33,8 миллиарда гривен больше по сравнению с 2019 годом. А минимальная зарплата будет составлять 4 723 гривен. Больше – читайте здесь.

Смотрите видео: Рада приняла проект бюджета-2020