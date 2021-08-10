Такую информацию об убийстве украинцев на территории оккупированного Донбасса в сети сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

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Возможная причина убийства заключенных на Донбассе

Об убийстве заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на оккупированной территории – 24 канал). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о 2 погибших,

– отметил Гармаш.

Он добавил, что владеет информацией, которая совпадает с той, что есть у правоохранителей. Согласно ей, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки. "На почве "бизнеса", если это так можно назвать", – уточнил представитель Украины в ТКГ.

Интернет-мошенничество в колонии

Также Гармаш рассказал, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".

"По инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики", – заявил он. Это всячески стимулируют и даже организуют "начальники".

Убийство украинских заключенных на Донбассе: что известно