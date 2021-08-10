Таку інформацію про вбивство українців на території окупованого Донбасу у мережі повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Можлива причина вбивства в'язнів на Донбасі

Щодо вбивства ув'язнених в Кіровській колонії Донецької області (на окупованій території – 24 канал). По-перше, немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про 2 загиблих,

– зазначив Гармаш.

Він додав, що володіє інформацією, яка збігається з тією, що є у правоохоронців. Відповідно до неї, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки. "На ґрунті "бізнесу", якщо це так можна назвати", – уточнив представник України у ТКГ.

Інтернет-шахрайство в колонії

Також Гармаш розповів, що в цій колонії "активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство".

"За інсайдерською інформацією, отриманою ще кілька років тому, такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природний, хоча і неофіційний, вид залучення грошей в "республіки", – заявив він. Це всіляко стимулюють та навіть організовують "начальники".

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