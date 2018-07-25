Известные деятели культуры написали письмо Сенцову: "Сделай для нас этот подвиг любви"

Известные украинские писатели, журналисты, художники и другие деятели культуры написали коллективное письмо политзаключенному Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской колонии. Подписанты письма призывают Сенцова прекратить голодовку.

Соответствующее письмо опубликовал украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Письмо с подписями уже отправлено Олегу через Римму Зюбину, которая с ним переписывается. Просим о распространении. Наша цель – добиться массовой поддержки обращения к Олегу. Буквально через несколько дней к нему должен поехать адвокат. Было бы хорошо, если бы еще и от него Олег узнал о том, что наша просьба имеет массовый характер,

– отметил Пекарь.

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Авторами коллективного письма политзаключенному стали: Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахлевская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Сергей Трымбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Даниил Яневский, Леонид Финберг, Константин Сигов, Анна Шерман, Богдана Матияш, Валерий Пекар, Вахтанг Кебуладзе, Анна Рудык, Диана Клочко, Дмитрий Стус, Элеонора Соловей, Евгений Быстрицкий, Иван Шведов, Ирина Славинская, Екатерина Рапай, Марьяна Савка, Матвей Вайсберг, Николай Рябчук, Михаил Ордовский, Наталья Чинарова, Наталья Заболотная, Наталья Старченко, Наташа Ласкина, Александр Ройтбурд, Александр Кравченко, Алексей Панич, Алексей Синченко, Елена Стяжкина, Оля Гнатюк, Сергей Маслобойщиков, Сергей Проскурня, Тарас Возняк, Татьяна Терен, Янина Соколова, Борис Егиазарян, Евгений Черников, Римма Зюбина.

Публикуем полный текст письма-обращения к Олегу Сенцову:

Дорогой Олег!

Наше письмо, наше обращение к тебе родилось не сразу. Ты знаешь, что с самого начала объявления твоей голодовки все украинское общество подключилось к твоему требованию освободить всех заключенных, находящихся в российских тюрьмах. С уверенностью и с любовью тебе говорим – и украинское общество, и государственные деятели Украины, и много мировых политических и общественных деятелей, в том числе и в России, подключились. И сегодня продолжаются мощные акции в поддержку твоего требования.

Дорогой наш родной человек, мы знаем, что несмотря на тюремную закрытость ты много знаешь. Но мы здесь на свободе знаем о реальности сегодняшней мировой политики, которая нас заставляет набраться терпения и попросить тебя об этом.

В украинском обществе ходит переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех ребят. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже забыл суть твоего требования.

В мире не так много людей такой свободы, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живой. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших ребят, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы.

Если не сейчас, то позже, в ближайшем будущем мы все равно освободим тебя. Мы – это Украина и много-много людей доброй сильной воли в цивилизованном мире.

Мы просим тебя от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и свободу превыше всего. Просим с уважением и с любовью к тебе.

Низкий поклон твоей маме. Наша любовь твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настойчиво просим. Очень просим тебя!

П. С. История, пересказанная Мустафой Джемилевым. Когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть и героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку...

Олег, мы присоединяем к нашей просьбе просьбу Андрея Сахарова и Мустафы Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви.