Відомі діячі культури написали листа Сенцову: "Зроби для нас цей подвиг любові"

Відомі українські письменники, журналісти, художники та інші діячі культури написали колективного листа політв’язню Олегу Сенцову, який незаконно утримується у російський колонії. Підписанти листа закликають Сенцова припинити голодування.

Відповідного листа опублікував український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар.

Лист із підписами вже надіслано Олегові через Римму Зюбіну, котра з ним листується. Просимо про поширення. Наша мета – досягти масової підтримки звернення до Олега. Буквально через кілька днів до нього має поїхати адвокат. Було би добре, якби ще і від нього Олег дізнався про те, що наше прохання має масовий характер,

– зазначив Пекар.

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Авторами колективного листа до політв’язня стали Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська, Іван Дзюба, Йосиф Зісельс, Юрій Щербак, Євген Захаров, Юрій Андрухович, Іван Малкович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Борис Херсонський, Сергій Тримбач, Микола Княжицький, Юрій Макаров, Данило Яневський, Леонід Фінберг, Костянтин Сігов, Анна Шерман, Богдана Матіяш, Валерій Пекар, Вахтанг Кебуладзе, Ганна Рудик, Діана Клочко, Дмитро Стус, Елеонора Соловей,Євген Бистрицький, Іван Шведов, Ірина Славінська, Катерина Рапай, Мар’яна Савка, Матвій Вайсберг, Микола Рябчук, Михайло Ордовський, Наталія Чинарова, Наталя Заболотна, Наталя Старченко, Наташа Ласкіна, Олександр Ройтбурд, Олександр Саврук, Олексій Панич, Олексій Сінченко, Олена Стяжкіна, Оля Гнатюк, Сергій Маслобойщиков, Сергій Проскурня, Тарас Возняк. Тетяна Терен, Яніна Соколова, Борис Єгіазарян, Євген Черніков, Римма Зюбіна.

Публікуємо повний текст листа-звернення до Олега Сенцова:

Дорогий Олеже!

Наш лист, наше звернення до тебе народилося не відразу. Ти знаєш, що з самого початку оголошення твого голодування все українське суспільство підключилося до твоєї вимоги звільнити всіх ув'язнених, які перебувають у російських в'язницях. З упевненістю і з любов'ю до тебе говоримо – і українське суспільство, і державні діячі України, і багато світових політичних та громадських діячів, в тому числі і в Росії, підключилися. І сьогодні тривають потужні акції на підтримку твоєї вимоги.

Дорога наша рідна людино, ми знаємо, що, незважаючи на тюремну закритість, ти багато знаєш. Але ми тут на свободі знаємо про реальність сьогоднішньої світової політики, яка нас змушує набратися терпіння і попросити у тебе про це.

В українському суспільстві блукало переживання: чи маємо ми право просити тебе зупинити голодування? Ми сильно хвилювалися, ми не сміли до тебе звернутися. З одного боку, ми єдині з тобою у твоїй вимозі. З іншого боку, ми боїмося за твоє життя і за життя всіх хлопців. Всі люди доброї волі і за кордоном, і в Україні підтримують твою ідею з вимогою звільнити всіх. Але мимоволі весь світ звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова. І в деяких випадках навіть забув суть твоєї вимоги.

У світі не так багато людей такої волі, як ти. Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять хороше. Але така вольова, міцна духом людина нам потрібна живою. Саме для того, щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких ти готовий життя покласти. Ти нам потрібен. Навіть з в'язниці ти зміг об'єднати всіх нас для цієї боротьби.

Якщо не зараз, то пізніше, в найближчому майбутньому ми все одно звільнимо тебе. Ми – це Україна і багато-багато людей доброї сильної волі в цивілізованому світі.

Ми тебе просимо від імені всіх нас. Від імені всіх, хто цінує життя і волю вище від усього. Просимо з повагою і з любов'ю до тебе.

Низький уклін твоїй мамі. Наша любов до твоїх діток! Заради любові до них, заради любові до нас, заради Бога просимо тебе зупинити голодування. Наполегливо просимо. Дуже просимо тебе!

П. С. Історія, переказана Мустафою Джемілєвим. Коли Мустафа тримав найтриваліше голодування і вже був готовий розлучитися з життям, до нього на побачення приїхала мати з братом з запискою від Андрія Сахарова. У ній Сахаров писав, що просить Мустафу відмовитися від голодування. Про те, що для всіх однодумців і соратників набагато важливіше його життя, ніж його, нехай героїчна, смерть. Не врахувати думку Сахарова, відмовити Сахарову Мустафа не міг. Він припинив голодування...

Олеже, ми приєднуємо до нашого прохання прохання Андрія Сахарова і Мустафи Джемілєва. Зроби для нас цей подвиг любові.