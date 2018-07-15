Известные польские актеры прочитали рассказ украинского политзаключенного Сенцова: видео

В Польше известные актеры прочитали тексты украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в Российской Федерации к 20 годам колонии строгого режима.

Об этом говорится на польском портале Culture.pl.

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Благодаря усилиям волонтеров, которые впервые перевели автобиографические произведения Олега Сенцова на польский язык, пользователи интернета смогли услышать творчество украинского политзаключенного.

Рассказы Сенцова прозвучали в исполнении культового польского актера Даниэля Ольбрихского, обладателя награды за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Молодость-2016" Анджея Северина, актрисы Йоанны Кулиг, которая, по прогнозам американских медиа, в этом году будет номинирована на премию "Оскар".

По словам Анджея Северина, он прочитал рассказ Сенцова, чтобы таким образом выразить свою солидарность.

"Я делаю это для себя, для своих внуков. Хочу, чтобы тексты Сенцова услышали другие поляки. Надеюсь, что Олег сможет и сам услышать собственные произведения в хорошем польском переводе", – отметил актер.

Первое видео, в котором актеры читают рассказ "Собака", было опубликовано в Facebook 10 июля, второе видео с рассказом "Бабушка" опубликовали 13 июля – в день рождения Сенцова.

Оба видео уже посмотрели более 80 тысяч человек.