Відомі польські актори прочитали оповідання українського політв'язня Сенцова: відео

У Польщі відомі актори прочитали тексти українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно засудили в Російській Федерації до 20 років колонії суворого режиму.

Про це йдеться на польському порталі Culture.pl.

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Завдяки зусиллям волонтерів, які вперше переклали автобіографічні твори Олега Сенцова польською мовою, користувачі інтернету змогли почути творчість українського політв'язня.

Оповідання Сенцова прозвучали у виконанні культового польського актора Даніеля Ольбрихського, володаря нагороди за найкращу чоловічу роль на кінофестивалі "Молодість-2016" Анджея Северина, акторки Йоанни Куліґ, яка, за прогнозами американських медіа, у цьому році буде номінована на премію "Оскар".

За словами Анджея Северина, він прочитав оповідання Сенцова, аби у такий спосіб висловити свою солідарність.

"Я роблю це для себе, для своїх онуків. Хочу, щоб тексти Сенцова почули інші поляки. Сподіваюся, що пан Олег зможе й сам почути власні твори у гарному польському перекладі", – зазначив актор.

Перше відео, в якому актори читають оповідання "Собака", було опубліковано у Facebook 10 липня, друге відео із оповіданням "Бабуся" опублікували 13 липня – у день народження Сенцова.

Обидва відео вже переглянуло понад 80 тисяч людей.