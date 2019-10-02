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      Это был русское условие, но Россия хотела куда большего, – Яременко о письме, подписанном Кучмой

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      Богдан Яременко, глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
      Богдан Яременко, глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества / liga.net

      То, что все стороны переговоров в Минске согласились на формулу Штайнмайера, сняло препятствия для окончательных договоренностей о проведении встречи в нормандском формате.

      А на этих переговорах лидеры стран уже должны обсудить мир на Донбассе и достичь его. Об этом заявил 2 октября депутаты от "Слуги народа" Богдан Яременко.

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      По его словам, президент Зеленский "пытается приблизить саммит в нормандском формате".

      Письмо Кучмы, о котором мы говорим, – это было русское условие,
      – признал Яременко.

      Но заметил, что Россия настаивала ранее на куда более категоричных формулировках.

      Соответственно, все вопросы мирного урегулирования на Донбассе будут рассматриваться в ходе предстоящего саммита в нормандском формате. Сейчас же "мы сняли самое сложное условие с российской стороны для проведения саммита".

      Формула Штайнмайера, если коротко, сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. А после выборов и если ОБСЕ их признает свободными Украина предоставит особый режим местного самоуправления для ОРДЛО.

      Тем временем в России (говорится о кремлевском пресс-секретаре Пескове) отметили, что факт согласования формулы Штайнмайера "является положительным и, безусловно, важным шагом на пути реализации достигнутых ранее договоренностей".

      "Хочется надеяться, что мы и дальше пойдем по пути реализации минских договоренностей, поскольку это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта", – сказал Песков.

      последние события вокруг согласования формулы штайнмаЙера:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Новости России Украина – Россия Нормандский формат Слуга народа
      Источник: 24 канал
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