Это был русское условие, но Россия хотела куда большего, – Яременко о письме, подписанном Кучмой

То, что все стороны переговоров в Минске согласились на формулу Штайнмайера, сняло препятствия для окончательных договоренностей о проведении встречи в нормандском формате.

А на этих переговорах лидеры стран уже должны обсудить мир на Донбассе и достичь его. Об этом заявил 2 октября депутаты от "Слуги народа" Богдан Яременко.

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По его словам, президент Зеленский "пытается приблизить саммит в нормандском формате".

Письмо Кучмы, о котором мы говорим, – это было русское условие,

– признал Яременко.

Но заметил, что Россия настаивала ранее на куда более категоричных формулировках.

Соответственно, все вопросы мирного урегулирования на Донбассе будут рассматриваться в ходе предстоящего саммита в нормандском формате. Сейчас же "мы сняли самое сложное условие с российской стороны для проведения саммита".

Формула Штайнмайера, если коротко, сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. А после выборов и если ОБСЕ их признает свободными Украина предоставит особый режим местного самоуправления для ОРДЛО.

Тем временем в России (говорится о кремлевском пресс-секретаре Пескове) отметили, что факт согласования формулы Штайнмайера "является положительным и, безусловно, важным шагом на пути реализации достигнутых ранее договоренностей".

"Хочется надеяться, что мы и дальше пойдем по пути реализации минских договоренностей, поскольку это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта", – сказал Песков.