Он подтвердил, что действительно стал участником аварии. Но подчеркнул, ему пытаются навязать совсем другое дело.

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Юрченко возразил, что был под наркотиками во время ДТП

По словам народного избранника, не надо смешивать ДТП и то, что как против него, так и против многих других людей происходят такие действия. И предположил, что в этой ситуации могут быть заинтересованы люди, против которых он борется на должности нардепа.

Я не знаю, почему это произошло во Львове. Хочу разобраться. Вопрос же стоит в том, что будто меня сделали наркоманом, а я наркотики не употреблял,

– заявил Юрченко.

Он вспомнил, что вызвал в 14:10 на место происшествия правоохранительные органы. До 21:00 он был сам во Львове с правоохранителями. Вечером он начал вызывать адвокатов, но полиция всячески мешала их работе.

Внефракционный депутат также рассказал, что его повезли в клинику, в которой тесты на наркотики были сделаны за 5 минут. Однако якобы анализы на наличие в организме таких веществ делаются неделями.

"Таких анализов за 5 минут не бывает. Почему они появились и сразу попали в прессу – надо выяснять. Я обязательно установлю цель этих действий", – отметил он.

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