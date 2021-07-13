Он подтвердил, что действительно стал участником аварии. Но подчеркнул, ему пытаются навязать совсем другое дело.
Ранее Наркотиков не было, – Юрченко впервые прокомментировал свое ДТП во Львове
Юрченко возразил, что был под наркотиками во время ДТП
По словам народного избранника, не надо смешивать ДТП и то, что как против него, так и против многих других людей происходят такие действия. И предположил, что в этой ситуации могут быть заинтересованы люди, против которых он борется на должности нардепа.
Я не знаю, почему это произошло во Львове. Хочу разобраться. Вопрос же стоит в том, что будто меня сделали наркоманом, а я наркотики не употреблял,
– заявил Юрченко.
Он вспомнил, что вызвал в 14:10 на место происшествия правоохранительные органы. До 21:00 он был сам во Львове с правоохранителями. Вечером он начал вызывать адвокатов, но полиция всячески мешала их работе.
Внефракционный депутат также рассказал, что его повезли в клинику, в которой тесты на наркотики были сделаны за 5 минут. Однако якобы анализы на наличие в организме таких веществ делаются неделями.
"Таких анализов за 5 минут не бывает. Почему они появились и сразу попали в прессу – надо выяснять. Я обязательно установлю цель этих действий", – отметил он.
Юрченко прокомментировал ДТП во Львове: видео
ДТП с участием Юрченко во Львове: что известно
- Внефракционный нардеп Александр Юрченко 8 июля 2021 года во Львове совершил ДТП. Находясь за рулем автомобиля Mustang, он въехал в Volkswagen Jetta. Впоследствии политик набросился на пострадавшего водителя и избил его.
- Он также написал заявление на потерпевшего водителя. Якобы именно мужчина напал на политика, а не наоборот.
- Медицинская экспертиза 9 июля показала, что народный избранник находился в состоянии наркотического опьянения.
- В "Слуге народа" уже призвали экс-коллегу по фракции сложить мандат народного депутата.