Какая ежедневная привычка серьезно портит зрение

Привычка долго смотреть в экран телефона повышает риск потери зрения, поскольку голубой свет от смартфона провоцирует появление токсичных молекул в светочувствительных клетках глаз.

Об этом заявили исследователи из университета Толедо в США, передает Соѕмо.

У голубого свет короче длина волны и больше энергии по сравнению с другими цветами. Именно поэтому он является опасным для зрения.

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Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлит макулярную дегенерацию,

– отметил доктор Аджит Карунартан.

Токсичные молекулы, которые вырабатываются под действием голубого света, повреждают и разрушают клетки фоторецепторов глаз, которые не восстанавливаются.

Ученые рекомендуют, чтобы предотвратить процесс потери зрения, использовать солнцезащитные очки, которые имеют фильтры ультрафиолета и голубого света, и не пользоваться телефонами, планшетами или ноутбуками в темноте.

К слову, ученые разработали контактные линзы для лечения глаз.

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