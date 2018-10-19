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      Какая ежедневная привычка серьезно портит зрение

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      Какова ежедневная привычка серьезно портит зрение
      Какова ежедневная привычка серьезно портит зрение / optika.lviv.ua

      Привычка долго смотреть в экран телефона повышает риск потери зрения, поскольку голубой свет от смартфона провоцирует появление токсичных молекул в светочувствительных клетках глаз.

      Об этом заявили исследователи из университета Толедо в США, передает Соѕмо.

      У голубого свет короче длина волны и больше энергии по сравнению с другими цветами. Именно поэтому он является опасным для зрения.

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      Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлит макулярную дегенерацию,
      – отметил доктор Аджит Карунартан.

      Токсичные молекулы, которые вырабатываются под действием голубого света, повреждают и разрушают клетки фоторецепторов глаз, которые не восстанавливаются.

      Ученые рекомендуют, чтобы предотвратить процесс потери зрения, использовать солнцезащитные очки, которые имеют фильтры ультрафиолета и голубого света, и не пользоваться телефонами, планшетами или ноутбуками в темноте.

      К слову, ученые разработали контактные линзы для лечения глаз.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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