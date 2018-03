Проблема "слабых" кандидатов, или Какие политические технологии нужны для выборов

Всего год остался до грядущих президентских выборов в Украине и самое время обозначить предвыборные тенденции, которые можно выделить уже сейчас.

В течение последнего полугода кандидаты и те, которые видят реальную перспективу, и те, которые хотят подтянуть партийный рейтинг, таким образом – начали постепенно активизироваться и рынок политического консалтинга оживает. Хочу заметить, что некоторые команды уже подходят достаточно основательно к вопросу: проводят социологию, заказывают стратегию – то есть понимают необходимость системной работы. Однако фундаментальная проблематика следующих выборов, как я это вижу, это отсутствие украинского "героя".

Что я имею в виду: если посмотреть на общественные опросы, то образ идеального лидера с 2010 года существенно не изменился. Качественные характеристики, по сути, остались такими же: умный, интеллигентный, владеет иностранными языками, достаточно сильный и бескомпромиссный и т. д. – достаточно обобщенные характеристики. Поэтому нужно работать с фокус группами и смотреть насколько необходимые характеристики соответствуют кандидату, с которым работаешь. Основная задача – выделить те глубинные стереотипы, на которых зиждется запрос поколений, которые ходят на выборы (35-65 лет).

Украинский лидер или "герой", как я это формулирую, должен отвечать на эти запросы. Это достаточно глубокий вопрос. Классический архетип "героя" должен отвечать определенному пути, который выделил еще Джозеф Кэмпбелл. В целом этот путь "героя" (или "героини" – не нужно привязываться к гендеру), должен пройти определенный цикл, который и формирует этот образ. В сети достаточно информации о, так называемом, "мономифе" – каждый может легко ознакомится с каждым этапом. В Украине не так много политиков, которые могли бы соответствовать подобному циклу. Общаясь с потенциальными кандидатами в президенты, я, за редким исключением, не могу услышать четкую формулировку того, в чем его "путь" и в чем его "миссия" как в глобальном масштабе государства, так и в личном плане. В странах развитой демократии, именно эту "миссию" и аккумулируют политтехнологи, создавая на этом всю избирательную кампанию и формулируя определенный "месседж". Ярчайшие примеры, это Дональд Трамп с его "Make America Great Again" или Барак Обама и "Yes We Can" − это достаточно полумистические лозунги, но за ними стоит основная идея кандидата.

В нашей стране это далеко не так, у нас политические лозунги скорее имеют исключительно рекламный характер. Я предполагаю, что основная проблема "слабых" кандидатов именно в том, что они не готовы продумывать свою "миссию" и ту модель государства, которую они видят. Если бы у них была подобная идея и она получила бы отклик у большинства электората, то дальше вопрос бы был только в технологии, менеджменте и стратегии проведения кампании – непосредственной работе политтехнологов. Ну и ресурсе, конечно.

То, что наблюдается в современном украинском политикуме – большое количество информационных поводов (иногда качественных, иногда нет), но никакой глубокой сути, которую могли бы обсуждать больше недели-двух, за ними не стоит. Отсутствие стратегического мышления, той самой "миссии", которая должна стоять в фундаменте политической платформы, трансформируются в проблемы в практических вещах: отсутствие качественных системных законопроектов, отсутствие инвестиционной стратегии и так далее. Можно декларировать очень правильные постулаты и лозунги и это, при грамотном проведении кампании, будет срабатывать на каком-то временном отрезке. Но если за ними не стоит глубины, то возникает "эффект Народного Фронта": грамотная публичная избирательная кампания, неплохая работа "в поле" – по сути, классические политические технологии. Но в итоге – обвал рейтингов, и не факт, что они второй раз попадут в парламент.

В целом, в Украине политики привыкли использовать полярные матрицы и клеймить оппонента ярлыками. Это простые технологии, дающие быстрый рейтинг от соответствующей целевой аудитории. Многие годы, к примеру, на этом базировался успех "Партии регионов". Сейчас, аналогичные методы применяются, к сожалению, и в Европе, и тренд на успех правых и левых популистов, по сути, относится к тем же технологиям. Проблема в том, что такие технологии не дают устойчивого результата. Аккумулировать полярные месседжи приходится постоянно, подменяя ими определенную идеологию, в противном случае избиратель начинает осознавать, что за словами не стоит никаких реальных дел, качественно улучшающих их жизнь.

С другой стороны, уже сегодня существуют куда более инновационные технологии, до сих пор мало применяющиеся в нашей стране. К примеру, использование информации собранной в интернете. У политиков, только сейчас развеивается устоявшийся стереотип, что их базовый электорат им не пользуется, но статистика говорит об обратном. По исследованиям на конец 2017 года, 66% украинцев пользуются сетью, при чем 48% − каждый день. И возрастное распределение тоже достаточно равномерное. Пользователи старше 65 лет составляют 5% от общего количества пользователей интернета в Украине. 10% от общего количества составляют люди в возрасте от 55 до 64 лет, а количество пользователей от 45 до 54 лет составляет 18%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет − 27% и 23% соответственно. По сути, это весь электоральный спектр, поэтому использование данных, собранных в сети, достаточно эффективно.

Как это работает, к примеру, в США: существуют компании, которые покупают данные, которые собираются на сайтах во время их использования. Эти данные дают обезличенный портрет пользователя: то есть пол, возраст, предпочтения различного характера и так далее. Таких портретов получается огромное количество и они позволяют таргетировать очень индивидуально рекламу, в том числе и политическую. Допустим штаб протестировал на фокус группе, что нужно выступать против мигрантов. Но не всему базовому электорату такой месседж нравится. Но, к примеру, есть люди, для которых проблемой являются низкие зарплаты в какой-то сфере. И тогда запускается целевая реклама, что из-за мигрантов, которые работают за меньшие деньги, у вас такие низкие зарплаты. Аналогично используются данные из социальных сетей. В Украине, похожие методы уже используются, но в основном для обычной коммерческой рекламы.

Главное ноу-хау использования сетевых данных в политических компаниях, это получения обратной эмоциональной реакции от электората. Допустим, условный кандидат публично предложил модель некой реформы. Благодаря сбору данных, возможно практически в режиме реального времени, получить информацию о реакции на заявление политика. Так же, реакцию лидеров мнений, насколько она распространяется дальше и т. д. Это, конечно, не чистая социология, но подобные методы дают возможность понять актуальное мнение аудитории и корректировать тактику в случае необходимости. Кроме того, опыт показывает, что к сетевым данным отлично применяется метод аналогий. То есть, если есть условный человек, который водит машину среднего класса, у него есть ребенок 2-3 лет, он интересуется футболом и тому подобное, определенным образом отреагировал на некое заявление политика, то и другой человек с таким же характеристиками отреагирует схожим образом.

Подытоживая, хочу сказать, что использования новых методов в выборных кампаниях, может давать совершенно удивительный результат. Сформированная стратегическая миссия и целевая работа с электоратом, даст возможность для успешного результата для неожиданных кандидатов. В противном случае, мы вряд ли увидим новые лица с высокими результатами на предстоящих выборах.