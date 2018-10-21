Кандидата в президенты Грузии задержали во время распространения марихуаны: фото, видео

Кандидата в президенты Грузии от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе 20 октября задержали на акции за легализацию марихуаны в Тбилиси. Он раздал в толпе несколько самокруток, вероятно, с марихуаной.

Об этом сообщает грузинское издание "Кавказкий узел".

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Отмечается, что фестиваль в поддержку легализации марихуаны организовала партия "Гирчи". От нее в президенты баллотируется Зураб Джапаридзе. Ранее именно эта партия добилась в Конституционном суде Грузии отмены административной ответственности за употребление марихуаны.

По словам организаторов, фестиваль должен стать уникальным прецедентом на пути к полной легализации культивирования и применения марихуаны в Грузии. Происходило событие в парке Дедаена в Тбилиси. На месте происшествия сразу собралось много полиции.

Накануне правоохранители предупредили организаторов, что в случае сбыта, владения, употребления или популяризации наркотических средств на фестивале правоохранители применят соответствующие меры.

Зураб Джапаридзе раздает самокрутки во время акции за легализацию марихуаны в Тбилиси

На опубликованном в интернете видео видно, как полицейские задерживают кандидата в президенты Джапаридзе почти сразу после того, как тот раздал несколько самокруток, вероятно, с марихуаной, в толпе.

А еще до начала акции полицейские задержали нескольких сторонников Джапаридзе.

Зураб Джапаридзе в комментарии изданию рассказал, что после того, как он был доставлен в полицейский участок, его обыскали, но ничего не нашли.

Возбуждено уголовное дело и в ходе расследования я был подробно допрошен о том, как я организовал фестиваль, что я собираюсь делать дальше. В конце концов допрос закончился и, как мне сказали следователи, дело продолжится,

– сказал Джапаридзе.

Смотрите видео: кандидата в президенты Грузии задержала полиция за распространение марихуаны

Напомним, 30 июля Конституционный суд Грузии принял решение легализовать в стране употребление марихуаны. В своем решении судьи подчеркнули, что употребление марихуаны представляет собой действие, защищенное правом на свободное развитие личности.