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Потенциальный президент Грузии прорекламировал себя на порносайте

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Потенциальный президент Грузии прорекламировал себя на порносайте
Потенциальный президент Грузии прорекламировал себя на порносайте / 24 канал

Кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе, лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" и бывший соратник Саакашвили 2016 года демонстративно высаживал в офисе коноплю, а в июле 2018 года высказывал радость по поводу отмены наказания за курение марихуаны в стране. Теперь же он отличился совсем неординарной инициативой: разместил свою предвыборную рекламу на ресурсе Pornhub.

Об этом сообщило издание "Грузия онлайн".

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Сам Джапаридзе подтвердил эту информацию и даже добавил, что разместил на порноресурсах несколько своих слоганов. В частности, как пример, привел следующее: "Не обещаю увеличение размера!" и "Больше секса, больше свободы!".

Импозантный лидер оппозиционной партии Грузии Зураб Джапаридзе

По его словам, идея родилась у членов партии как "обычное бизнес-решение". Политик отметил: баннеры за четыре часа восьмого сентября набрали более 40 тысяч кликов. Что касается денег, то Джапаридзе добавил, что не готов сказать сумму расходов на эту кампанию.

Вот так выглядит политический баннер на Pornhub

Статистика свидетельствует, что один пользователь из Грузии средне проводит более восьми минут на сайте Pornhub. Поэтому, по мнению кандидата в президенты, такая реклама в тысячи раз эффективнее, чем все телевизионные или уличные листовки всех остальных кандидатов вместе взятых.

Напомним, ранее сообщалось, что сайт Tube8, дочерний порноресурса PornHub, хочет платить своим пользователям за просмотр порно, причем – в криптовалюте. К слову, партия Джапаридзе планировала создать собственную криптовалюту со времени своего основания.

Теги: Порно Реклама Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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